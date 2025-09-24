Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Hoàng Sao đi tiếp theo kịch bản không thể kịch tính hơn

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/09/2025 03:19 GMT+7

Tối 23.9, Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) giành chiến thắng một cách nghẹt thở trước tay cơ Nhật Bản là Naoyuki Oi để góp mặt ở vòng Last 32 của giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Bản lĩnh của Hoàng Sao

Ngay từ set đầu tiên, Hoàng Sao và Oi đã mang đến những diễn biến kịch tính, hấp dẫn. Đôi bên giằng co nhau từng ván một, hòa nhau 3-3 và phải phân thắng bại ở ván quyết định. Lúc này, Hoàng Sao lại mắc lỗi đáng tiếc và để đối thủ thắng 4-3 và vươn lên dẫn trước 1-0. Thất bại này khiến tay cơ Việt Nam nhưng bừng tỉnh. Anh thể hiện sự lạnh lùng, quyết đoán để thắng cách biệt 4-1 trong set thứ 2, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang set thứ 3, Hoàng Sao và Oi tiếp tục giằng co nhau. Họ phải bước vào loạt penalty cân não để phân định thắng thua. Và người bản lĩnh hơn trong màn đấu này là Hoàng Sao khi anh thực hiện thành công cả 4 loạt đánh còn Oi thất bại 1 lần. Với chiến thắng này, Hoàng Sao điền tên mình vào vòng Last 32.

Đại diện còn lại của billiards Việt Nam là Phạm Phương Nam. Trước một đối thủ mạnh từ một nền billiards mạnh là Jeffrey của Philippines, anh đã không thể tạo ra sự bất ngờ nào. Phương Nam nhận thất bại 0-2 và rơi xuống nhánh thua. Tại đây, anh sẽ chạm trán tay cơ người Đức, Moritz Neuhausen.

Hoàng Sao đi tiếp theo kịch bản không thể kịch tính hơn- Ảnh 1.

Hoàng Sao là người bản lĩnh hơn ở loạt penalty cân não

ẢNH: BTC

Hoàng Sao đi tiếp theo kịch bản không thể kịch tính hơn- Ảnh 2.

Phương Nam vẫn còn cơ hội ở nhánh thua

ẢNH: BTC

Đương kim vô địch rời giải

Ở nhánh thắng, các cơ thủ được đánh giá cao như Ko Pin Yi, Shane Van Boening,... đều giành chiến thắng để điền tên mình vào vòng Last 32. Trong khi đó, Carlo Biado, đương kim vô địch của giải đã phải nhận thất bại trước Ko Ping Chung.

Như vậy, 16 cơ thủ đầu tiên góp mặt ở vòng Last 32 gồm: Marco Teutscher, Wojciech Szewczyk, Olivér Szolnoki, Daniel Macioł, Aloysius Yapp, Mark Estiola, Szymon Kural, Taeyong Ko, Jeffrey De Luna, Konrad Juszczyszyn, Wu Kun Lin, Dương Quốc Hoàng, Ko Ping Yi và Shane Van Boening, Ko Ping Chung và Alex Montpellier.

Ngày mai (24.9), 32 cơ thủ còn lại ở nhánh thua sẽ bước vào tranh tài ở vòng cuối cùng để tìm ra 16 cơ thủ còn lại đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Mọi hy vọng của Việt Nam sẽ đổ dồn vào Phạm Phương Nam ở ngày thi đấu này. Vòng cuối nhánh thua cũng sẽ quy tụ không ít cơ thủ đáng chú ý như Joshua Filler, Albin Ouschan, Jonas Souto, AJ Manas, Eklent Kaci...

