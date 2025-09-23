Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiếc cúp đặc biệt tại The Golfers Tournament 2025

Hải Long
Hải Long
23/09/2025 18:41 GMT+7

Giải golf The Golfers Tournament 2025 diễn ra tại sân Thanh Lanh Valley Golf &Resorts (Phú Thọ) vào ngày 31.10, với sự tham dự của 72 VĐV Việt Nam (36 VĐV nghiệp dư, 36 VĐV chuyên nghiệp).

Chiếc cúp vô địch của giải golf The Golfers Tournament, mang tên gọi đầy kiêu hãnh “The Keeper of Greatness”, không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi về cội nguồn – nơi đã vun đắp nên con người, tinh thần và bản sắc Việt Nam.  

Chiếc cúp đặc biệt tại The Golfers Tournament 2025 - Ảnh 1.

Giải golf được tổ chức chuyên nghiệp

Chiếc cúp đặc biệt tại The Golfers Tournament 2025 - Ảnh 2.

Giám đốc giải Nguyễn Nam Giang

Chiếc cúp đặc biệt tại The Golfers Tournament 2025 - Ảnh 3.

Chiếc cúp đặc biệt tại The Golfers Tournament 2025

Ảnh: BTC

Ở một giải đấu đỉnh cao, nơi quy tụ những tay golf xuất sắc nhất, cúp The Keeper of Greatness là một tác phẩm nghệ thuật kết tinh tinh thần dân tộc. 

Mỗi đường nét, mỗi họa tiết trên thân cúp đều mang theo những câu chuyện về cội nguồn, về hành trình vượt thời gian của một dân tộc kiên cường, và về khát vọng vươn tầm của golf Việt Nam trên bản đồ thế giới. Từ phần chân đế vững chãi, cúp được tạo hình từ những hạt lúa vàng óng, uốn lượn như thửa ruộng bậc thang trải dài khắp ba miền. Tựa như mầm sen vươn lên từ bùn đất, thân cúp được chạm khắc tinh xảo với 36 cánh sen, tượng trưng cho tinh hoa và khí phách dân tộc. 

Chiếc cúp đặc biệt tại The Golfers Tournament 2025 - Ảnh 4.

BTC tại lễ ra mắt sự kiện

Đỉnh cúp khắc hoạ hoa văn trống đồng Đông Sơn, biểu tượng vĩnh cửu của lịch sử và bản sắc Việt. Những hình chim Lạc, vũ điệu lễ hội và cảnh sinh hoạt khắc tạc nơi đây tạo thành bức tranh sống động, nhắc nhở rằng mỗi chiến thắng hôm nay đều vang vọng từ quá khứ hào hùng. 

Chiếc Cúp vô địch The Golfers Tournament không chỉ được trao đi để tôn vinh người chiến thắng, mà còn lưu giữ để nhắc nhớ: chiến thắng vĩ đại nhất chính là chiến thắng không quên nguồn cội. 

The Golfers Tournament 2025 diễn ra tại sân Thanh Lanh Valley Golf &Resorts (Phú Thọ) vào ngày 31.10, với sự tham dự của 72 VĐV Việt Nam (36 VĐV nghiệp dư, 36 VĐV chuyên nghiệp). VĐV nghiệp dư có handicap index chính thức không cao hơn 7.2 (đối với nam) tại thời điểm đăng ký. 

Giải đấu diễn ra theo thể thức đấu gậy qua 2 vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố) không áp dụng cắt loại. Người chiến thắng có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 100 triệu đồng, được chia cho tốp 10 VĐV bảng chuyên nghiệp.

Trưởng BTC, Giám đốc giải Nguyễn Nam Giang cho biết: “Golf Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự bùng nổ về phong trào, chất lượng thi đấu và tầm vóc quốc tế. Trong bức tranh phát triển ấy, The Golfers Tournament 2025 ra đời như một cột mốc quan trọng, ghi dấu hành trình kế thừa và viết tiếp những trang sử vàng của làng golf nước nhà”. 

The Golfers Tournament không chỉ nằm ở tính cạnh tranh thể thao, mà còn ở vai trò như một ngày hội kết nối cộng đồng golf Việt. Giải đấu là nơi quy tụ những golfer hàng đầu, các nhà đầu tư, đối tác chiến lược và những người yêu golf, cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái golf bền vững. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu cùng các học sinh sinh viên để lan tỏa tình yêu golf mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 17 thế giới, vắng mặt giải cầu lông xuất sắc

Hôm nay (23.9), Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố bảng xếp hạng mới nhất, đáng chú ý tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ được hạng 17 thế giới.

