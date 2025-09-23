Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vẫn chưa nhận được hồi âm từ ông Lưu Tú Bảo

S Ẽ KHÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, NẾU...

Việc ông Lưu Tú Bảo không xuất hiện ở VN suốt thời gian dài vừa qua do liên quan rắc rối pháp lý tại Mỹ khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho hoạt động của VBF. Tuy nhiên sau cuộc họp mới đây của Ban Chấp hành VBF cho thấy sự chủ động của các thành viên trong Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, được ủy quyền điều hành VBF. Các hoạt động trong hệ thống thi đấu quyền anh quốc gia như giải các đội mạnh toàn quốc, giải trẻ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình. Vào tháng 10 tới, giải quyền anh vô địch quốc gia cũng đảm bảo diễn ra tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Hùng (đứng), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, được ủy quyền điều hành VBF khi ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ẢNH: VBF

Nguồn kinh phí cho các hoạt động của VBF đến thời điểm này và thời gian tới cũng do công ty của ông Lưu Tú Bảo lo liệu. Được biết đến tháng 3.2026 nếu ông Bảo không trở lại VN, Ban Chấp hành VBF sẽ họp để bầu ra chủ tịch mới thay thế (VBF không tổ chức đại hội nhiệm kỳ). Ông Bảo cũng đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp TP.HCM. Vị trí này hiện do bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó chủ tịch kiêm Chánh văn phòng VBF, điều hành sau khi Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật tổng hợp TP.HCM họp và thống nhất.

C HƯA KIỂM TRA GIỚI TÍNH VÕ SĨ NỮ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VBF trong năm nay là phối hợp cùng bộ môn quyền anh VN xây dựng lực lượng tham dự SEA Games 33. Đội tuyển quyền anh VN với 31 tuyển thủ (12 nam, 19 nữ) tập huấn ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Theo thông tin từ bộ môn quyền anh Cục TDTT VN, môn quyền anh tại SEA Games 33 có 17 nội dung (9 nội dung dành cho nam, 8 nội dung nữ). Tuy nhiên mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 1 VĐV cho mỗi nội dung, vì thế các tuyển thủ sẽ cạnh tranh quyết liệt và ban huấn luyện phải lựa chọn VĐV có tài năng lẫn phong độ cao.

Giải quyền anh các đội mạnh toàn quốc diễn ra theo lịch trình dù không có mặt Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo

Tại SEA Games 32 năm 2023, đội tuyển quyền anh VN đoạt 2 HCV do công của Hà Thị Linh, Bùi Phước Tùng. Đây vẫn là 2 gương mặt được kỳ vọng tỏa sáng ở SEA Games 33 dù có sự cạnh tranh quyết liệt của các quốc gia, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan. Ngoài ra, quyền anh VN còn trông chờ vào các võ sĩ giàu tiềm năng như Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Huyền Trân, Trần Thị Tố Như, Hoàng Thị Ngọc Mai, Ngô Ngọc Linh Chi, Ngô Thị Mai Chúc…

Vừa qua, Liên đoàn Quyền anh thế giới yêu cầu các VĐV nữ khi tham dự giải vô địch thế giới phải xét nghiệm giới tính, tương tự như yêu cầu của Liên đoàn Điền kinh thế giới. Từ đó giới chuyên môn lẫn người hâm mộ thắc mắc liệu việc kiểm tra giới tính có thực hiện ở SEA Games 33 tới hay không. Hôm qua, một lãnh đạo VBF cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có thông báo, yêu cầu chính thức nào về việc sẽ kiểm tra giới tính đối với VĐV nữ ở môn quyền anh tại SEA Games 33. Với môn quyền anh ở SEA Games 33 hiện chỉ mới yêu cầu các VĐV nữ khi tham dự phải có giấy xác nhận không đang trong thời kỳ mang thai.