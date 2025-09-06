Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép

Ông Lưu Tú Bảo được xử thắng trong phiên tòa ngày 20.6

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt hôm 1.4 tại Santa Clara, gần San Jose, California Mỹ với tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Theo biên bản từ thư ký tòa ghi lại mà phóng viên Thanh Niên có được, Thẩm phán Brian J. Buckelew của Tòa thượng thẩm California quận Santa Clara đã chấp thuận kiến nghị bác bỏ toàn bộ vụ án mà ông Lưu Tú Bảo, sinh năm 1976, là bị đơn. Lý do chính được đưa ra là "chậm trễ của bên công tố".

Đây là một thuật ngữ pháp lý quan trọng, ám chỉ việc cơ quan công tố đã không tiến hành xét xử trong một khoảng thời gian hợp lý, gây ảnh hưởng đến quyền được xét xử nhanh chóng của bị cáo. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi các tội danh ban đầu được đưa ra từ năm 2009, tức là gần 16 năm trước. Khoảng thời gian dài đến bất thường này được xem là một yếu tố then chốt dẫn đến phán quyết của tòa.

Các tội danh ban đầu mà ông Lưu Tú Bảo phải đối mặt khi có trát bắt giữ khá nghiêm trọng, bao gồm: PC209(a)-F: Bắt cóc, giam giữ người trái phép, PC206-F: Tra tấn với ý định gây thương tích nặng.

Tại phiên tòa, ông Lưu đã có mặt cùng đội ngũ luật sư bào chữa gồm Nelson McElmurry và Dmitry Stadlin. Họ đã đưa ra kiến nghị bác bỏ vụ án, lập luận rằng sự chậm trễ kéo dài của bên công tố, ảnh hưởng đến lời khai các nhân chứng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Phía công tố, do ông Olusere A. Olowoyeye đại diện, đã không thể đưa ra lý do thuyết phục để chống lại lập luận này, dẫn đến việc Thẩm phán Buckelew chấp thuận kiến nghị của luật sư Nelson McElmurry.

Trang web của nhà tù Sở cảnh sát Santa Clara cho thấy ông Bảo vẫn đang bị giam giữ

Ngay sau khi kiến nghị bác bỏ được chấp thuận, tòa án đã ra lệnh trả tự do cho ông Lưu Tú Bảo. Theo biên bản, tất cả các đề nghị tố tụng chống lại vị chủ tịch 49 tuổi đều không còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là ông Lưu không chỉ được tự do mà còn được xóa bỏ hoàn toàn các tội danh đã bị cáo buộc trong vụ án này. Dù vậy, trang web của nhà tù Sở cảnh sát Santa Clara tính đến sáng 6.9.2025 vẫn ghi nhận ông Lưu đang bị giam giữ, có thể do yêu cầu của Úc và chính quyền liên bang nhằm giữ lại để dẫn độ, phục vụ cho việc xét cáo buộc buôn lậu ma túy tại Úc.

Được biết ngày 28.8, ông Lưu Tú Bảo có mặt tại phiên tòa sơ bộ Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California, nơi luật sư hai bên thống nhất lịch trình nộp đơn kiến nghị, đơn phản đối, đơn phúc đáp, theo đó là một phiên điều trần được lên lịch vào sáng 29.1.2026 (giờ địa phương) do Thẩm phán Thomas S. Hixson thụ lý. Biên bản tòa liên bang hôm 28.8 cũng cho thấy ông Lưu vẫn còn đang bị giam (in custody) tính tới thời điểm đó.

VBF chờ giấy ủy quyền từ ông Lưu Tú Bảo đến tháng 3.2026

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp của VBF ngày 5.9, VBF cho biết: " Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm, không trực tiếp điều hành các hoạt động của liên đoàn, điều này gây xôn xao dư luận và các thông tin không chính thống về việc ông Bảo liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế. Vì vậy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF đã đưa vấn đề này ra hội nghị và kết luận như sau: ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2.2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3.2026.

Trong thời gian chưa nhận được giấy ủy quyền của chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF; Liên đoàn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi này của thành viên liên đoàn đều là chuyện cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF là người duy nhất đại diện cho VBF trong các phát ngôn liên quan đến mọi hoạt động của VBF. Cho đến thời điểm này, VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ II (2023-2028).

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất, trong trường hợp cá nhân Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của VBF đến hết nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

VBF sẽ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan về các nội dung nêu trên. VBF cam kết và nỗ lực điều hành mọi hoạt động của quyền anh Việt Nam theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt".

Quỳnh Anh









