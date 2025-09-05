Tại sao Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp muộn chiều nay: Chờ video của ông Lưu Tú Bảo?

Ông Lưu Tú Bảo liệu có xuất hiện sau nhiều tháng "mất tích"?

Thông tin ông Lưu Tú Bảo (Chủ tịch VBF) bị vướng vụ việc pháp lý ở Mỹ đang gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua. Trước đó, ông Bảo được cho là đã mất liên lạc nhiều tháng, không điều hành VBF dù đang trong nhiệm kỳ, khiến liên đoàn gặp nhiều ảnh hưởng.

Theo hồ sơ của Tòa án liên bang tại khu vực Bắc California, ông Bao Tu Luu - bị bắt tại California hồi tháng 4.2025 với cáo buộc bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Ông Lưu Tú Bảo đã vắng mặt nhiều tháng, không điều hành liên đoàn

Ông Bảo cũng đã ra hầu tòa. Phía tòa án Mỹ nhận được yêu cầu từ Úc về việc dẫn độ ông Bảo qua nước này với cáo buộc ông điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và có ý định nhập cocaine vào Úc. Lệnh bắt giữ ông được Tòa án Melbourne ban hành vào tháng 4.2025 và vẫn còn hiệu lực. Không rõ cụ thể tình trạng hiện tại của ông Bao Luu là đang bị giam giữ hay được tại ngoại.

Ông Bảo có song tịch Mỹ - Việt Nam. Hồi đầu năm nay, ông ra nước ngoài để tham dự lễ tang của người thân và đến tháng 4.2025, ông bị bắt tại Mỹ.

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?

Ông Lưu Tú Bảo được biết đến là doanh nhân điều hành nhiều công ty trong lĩnh vực thể thao. Ông đắc cử Chủ tịch VBF vào năm 2023 và có nhiệm kỳ tới năm 2028. Với việc ông Bảo vắng mặt nhiều tháng, chiều qua (4.9), VBF đã tổ chức họp khẩn, mời ông Bảo dự trực tuyến nhưng ông vắng mặt.

Đến hôm nay (5.9), VBF dự định tổ chức đại hội bất thường để bầu lãnh đạo mới điều hành liên đoàn vào đầu giờ chiều nhưng quyết định dời lại đến khoảng 17 giờ cùng ngày để chờ phía ông Lưu Tú Bảo gửi video.

Thông tin cuộc họp của VBF vì thế được đặc biệt quan tâm. Ngay sau cuộc họp này, VBF phải gửi báo cáo lên Bộ VH-TT-DL và Bộ Nội vụ.



