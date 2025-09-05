Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt nhiều tháng nay, VBF phải làm gì?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
05/09/2025 00:35 GMT+7

Hôm qua 4.9, làng võ thuật VN 'dậy sóng' trước thông tin Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh VN (VBF) Lưu Tú Bảo vắng mặt trong nhiều tháng, không trực tiếp điều hành công việc và có thể đang gặp rắc rối về pháp lý.

Bất lực trong việc liên lạc với Chủ tịch VBF

Trước nhiều thông tin trái chiều, Cục TDTT VN yêu cầu Ban Thường vụ VBF họp khẩn vào chiều 4.9 để tìm hiểu, giải quyết sự việc để báo cáo lên cơ quan có trách nhiệm. VBF cũng mong muốn với vai trò là thành viên Ban Thường vụ VBF, ông Lưu Tú Bảo sẽ tham dự. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, Chủ tịch VBF đã vắng mặt.

Vì sao Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt nhiều tháng nay, VBF phải làm gì?- Ảnh 1.

Ông Lưu Tú Bảo về Mỹ 7 tháng nay vẫn chưa quay lại VN

ẢNH: FBNV

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, chia sẻ việc ông Lưu Tú Bảo liên quan vụ án buôn bán chất cấm mà trang tin nước ngoài đăng tải là thông tin chưa được kiểm chứng. Ông Hùng cho biết trong cuộc gọi điện trao đổi gần nhất vào đầu tháng 8.2025, ông Bảo nói có vướng đến vụ việc pháp lý khác tại Mỹ và đang được giải quyết. Một thông tin đáng lưu tâm ở cuộc nói chuyện này là ông Bảo còn cam kết vẫn sẽ đảm bảo đủ kinh phí hoạt động cho VBF. Tuy nhiên từ đó đến nay, ông Hùng không liên lạc được với ông Bảo. Ban Thường vụ VBF đề xuất ông Nguyễn Duy Hùng đề nghị ông Lưu Tú Bảo gửi giấy ủy quyền bàn giao công việc.

Hôm nay, Ban Chấp hành VBF họp, nghe báo cáo sự việc từ Ban Thường vụ, đồng thời triển khai kế hoạch công việc trong thời gian tới khi thiếu vắng ông Lưu Tú Bảo. VBF sẽ gửi báo cáo đầy đủ tới Bộ Nội vụ và xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản, đảm bảo xử lý sự việc theo đúng quy định pháp luật và quy chế tổ chức. Sau cuộc họp, VBF cũng sẽ có thông cáo báo chí gửi đến truyền thông, người hâm mộ.

Ngành thể thao cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng ở VN xác minh thông tin liên quan đến Chủ tịch VBF. Trong trường hợp không hay xảy ra, nhiều khả năng VBF sẽ phải tiến hành đại hội nhiệm kỳ sớm để bầu chủ tịch mới. Tại đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Lưu Tú Bảo đã được bầu làm chủ tịch với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Ông Lưu Tú Bảo sinh năm 1976, mang 2 quốc tịch VN và Mỹ. Ngoài đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VBF, ông còn làm Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM khóa 2022 - 2027, Chủ tịch CLB võ thuật Saigon Sports Club, và tham gia tổ chức nhiều sự kiện võ thuật trong nước cũng như quốc tế tại VN trong khoảng 9 năm trở lại đây. Cuối tháng 2.2025 ông về Mỹ giải quyết việc gia đình đến nay chưa trở lại VN. 

Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Lưu Tú Bảo Cục TDTT VN VBF
