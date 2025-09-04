Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Ông Lưu Tú Bảo từng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam như thế nào?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
04/09/2025 22:10 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo đang ‘mất tích” khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn lo lắng. Các cơ quan có thẩm quyền đang tích cực xác minh vụ việc. Ông Tú Bảo từng được bầu vào chức vụ cao nhất như thế nào?

Ngày 15.10.2023, Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của VBF đã diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác tổ chức và định hướng phát triển bộ môn quyền anh quốc gia. 

Kết quả đáng chú ý nhất tại Đại hội là việc ông Lưu Tú Bảo được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ II (2023–2028). 

Ông Lưu Tú Bảo từng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) tại đại hội

Đại hội tổ chức tháng 10.2023 quy tụ các đại biểu đến từ các đơn vị quyền anh trên toàn quốc. Nội dung chính của đại hội là tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, thảo luận chiến lược phát triển giai đoạn tới và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 27 ủy viên. Trong đó, ông Lưu Tú Bảo được tín nhiệm giữ vai trò chủ tịch – một vị trí mang tính chất đầu tàu trong việc hoạch định và thúc đẩy phong trào quyền anh Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Đại hội thời điểm đó cũng đã bầu ra 5 Phó chủ tịch VBF. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới từng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi hiệu quả hơn cho quyền anh Việt Nam, cả về phong trào lẫn thành tích chuyên môn. 

Tuy nhiên, hai năm sau ngày đại hội nhiệm kỳ, VBF lại đang vướng vào một rắc rối về nhân sự cấp thượng tầng. Ông Lưu Tú Bảo về Mỹ để lo việc gia đình từ tháng 2.2025 đến nay chưa quay lại Việt Nam. Rất có thể, ông Bảo đang vướng vào một sự vụ nào đó mà cơ quan chức năng ở Việt Nam đang phải xác minh.

Tin liên quan

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cam kết điều gì, VBF từng liên lạc với ai về vụ ‘mất tích’?

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cam kết điều gì, VBF từng liên lạc với ai về vụ ‘mất tích’?

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) sẽ có thông cáo báo chí chính thức liên quan đến vụ việc Chủ tịch Lê Tú Bảo ‘mất tích’ trong thời gian qua.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 4.9

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Tú Bảo Việt Nam Quyền anh đại biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận