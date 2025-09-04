Ông Lưu Tú Bảo từng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam như thế nào?

Ngày 15.10.2023, Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của VBF đã diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác tổ chức và định hướng phát triển bộ môn quyền anh quốc gia.

Kết quả đáng chú ý nhất tại Đại hội là việc ông Lưu Tú Bảo được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ II (2023–2028).

Ông Lưu Tú Bảo (giữa) tại đại hội

Đại hội tổ chức tháng 10.2023 quy tụ các đại biểu đến từ các đơn vị quyền anh trên toàn quốc. Nội dung chính của đại hội là tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, thảo luận chiến lược phát triển giai đoạn tới và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 27 ủy viên. Trong đó, ông Lưu Tú Bảo được tín nhiệm giữ vai trò chủ tịch – một vị trí mang tính chất đầu tàu trong việc hoạch định và thúc đẩy phong trào quyền anh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội thời điểm đó cũng đã bầu ra 5 Phó chủ tịch VBF. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới từng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi hiệu quả hơn cho quyền anh Việt Nam, cả về phong trào lẫn thành tích chuyên môn.

Tuy nhiên, hai năm sau ngày đại hội nhiệm kỳ, VBF lại đang vướng vào một rắc rối về nhân sự cấp thượng tầng. Ông Lưu Tú Bảo về Mỹ để lo việc gia đình từ tháng 2.2025 đến nay chưa quay lại Việt Nam. Rất có thể, ông Bảo đang vướng vào một sự vụ nào đó mà cơ quan chức năng ở Việt Nam đang phải xác minh.

