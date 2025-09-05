Ông Lưu Tú Bảo bị bắt, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam phải tổ chức đại hội bất thường bầu chủ tịch mới

Sẽ bầu lãnh đạo mới thay thế ông Lưu Tú Bảo

Quy trình đại hội bất thường bầu lãnh đạo mới bao gồm việc thông báo, triệu tập đại hội, xem xét các báo cáo, thảo luận và biểu quyết về phương hướng, tiến hành bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới và công bố kết quả, cuối cùng là ra mắt lãnh đạo mới. VBF sẽ phải bầu chủ tịch mới thay thế ông Lưu Tú Bảo, người trước đó trúng cử Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 4.9

Nhiều tháng qua, ông Lưu Tú Bảo không điều hành liên đoàn, không liên lạc được sau khi qua Mỹ từ đầu năm (với lý do là lo việc gia đình). Chiều 4.9, ông cũng vắng mặt trong cuộc họp khẩn của VBF dù được mời tham dự trực tuyến.

Ông Lưu Tú Bảo đối mặt rắc rối pháp lý nào ở nước ngoài?

Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đang xem xét yêu cầu dẫn độ của Chính phủ Úc đối với ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), theo Hiệp ước Dẫn độ giữa hai quốc gia. Ông Bảo, 49 tuổi, bị cáo buộc là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine vào Úc. Lệnh bắt giữ ông được Tòa án Melbourne ban hành vào tháng 4.2025 và vẫn còn hiệu lực.

Ngày 14.8.2025, Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California tiếp nhận yêu cầu dẫn độ từ Chính phủ Úc. Vụ án được thẩm phán Thomas S. Hixson thụ lý, và ông Lưu đã bị bắt tại California vào tháng 4.2025. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến vào 29.1.2026.

Ông Lưu Tú Bảo có thể đối diện án chung thân

Ông Lưu Tú Bảo, công dân song tịch Mỹ và Việt Nam, đã làm Chủ tịch VBF từ 15.10.2023. Sau khi bị truy nã, ông chủ yếu ở lại TP.HCM, và các đồng phạm của ông ở Úc đã bị kết tội và giam giữ. Ông rời TP.HCM vào tháng 2.2025 và bị bắt tại Mỹ với cáo buộc bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Sự vắng mặt của ông Lưu đã gây xôn xao trong cộng đồng võ thuật Việt Nam và nếu bị kết tội tại Úc, ông có thể đối mặt với án tù chung thân.