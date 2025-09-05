Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quyền anh Việt Nam ảnh hưởng ra sao khi Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
05/09/2025 06:36 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo đã bị bắt tại California theo lệnh bắt giữ nội địa của Mỹ về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Ông Lưu Tú Bảo có nguy cơ bị dẫn độ sang Úc

Ngoài việc bị bắt tại Mỹ, ông Lưu Tú Bảo còn đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Úc do liên quan đến vụ án khác. Các nhà chức trách Úc cáo buộc ông Lưu Tú Bảo và các đồng phạm đã âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine và lệnh bắt giữ vị chủ tịch VBF đã được Tòa án sơ thẩm Melbourne, bang Victoria, ban hành vào ngày 2.4.2025, vẫn còn hiệu lực.

Quyền anh Việt Nam ảnh hưởng ra sao khi Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ?- Ảnh 1.

Nhiều khả năng VBF sớm bầu lại chủ tịch mới thay thế ông Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ

ẢNH: VBF

Trước đó vào tháng 2, ông Lưu Tú Bảo rời TP.HCM về Mỹ lo việc gia đình sau đó "mất tích" đến nay. Khi ông Lưu Tú Bảo vắng mặt, ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF đảm nhận các công việc thay thế. Nhờ đó các hoạt động của VBF diễn ra suôn sẻ như tổ chức thành công giải quyền anh các đội mạnh toàn quốc 2025 (tháng 4, Đắk Lắk) và giải quyền anh vô địch trẻ toàn quốc 2025 (tháng 7, Ninh Bình). Tuy nhiên với việc ông Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ đồng thời đối mặt nguy cơ dẫn độ sang Úc, VBF cùng các đơn vị có trách nhiệm buộc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân sự để ổn định tâm lý và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo. 

Ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở Mỹ vì dính líu ma túy, bắt cóc?

Theo kế hoạch lúc 17 giờ hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp trực tuyến Ban Chấp hành VBF liên quan đến ông Lưu Tú Bảo. Sau đó VBF sẽ có thông cáo báo chí chính thức về sự việc sau khi có công văn báo cáo cụ thể với Cục TDTT Việt Nam, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng. Trong trường hợp không hay xảy ra, nhiều khả năng VBF sẽ phải tiến hành đại hội nhiệm kỳ sớm để bầu chủ tịch mới. Tại đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Lưu Tú Bảo đã được bầu làm chủ tịch với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Ông Lưu Tú Bảo sinh năm 1976, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Ngoài đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VBF, ông còn làm Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM khóa 2022 - 2027, Chủ tịch CLB võ thuật Saigon Sports Club, và tham gia tổ chức nhiều sự kiện võ thuật trong nước cũng như quốc tế tại Việt Nam trong khoảng 9 năm trở lại đây. Hiện Sở VH-TT TP.HCM cũng yêu cầu Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM báo cáo về việc ông Lưu Tú Bảo "mất tích". 






Lưu Tú Bảo Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam VBF Quyền anh Việt Nam
Bình luận (0)

Xem thêm bình luận