Thẩm phán Mỹ phán ông Trump bổ nhiệm công tố viên sai luật

"Sau khi xem xét một số vấn đề sơ bộ, tòa án kết luận rằng bà Habba đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng công tố viên Mỹ tại New Jersey mà không có thẩm quyền hợp pháp kể từ ngày 1.7.2025", theo Reuters dẫn lời ông Brann.

Bà Alina Habba trong một lần xuất hiện tại New York (Mỹ) vào tháng 5 Ảnh: Reuters

Thẩm phán Brann khẳng định: "Cựu luật sư của ông Trump hiện không đủ điều kiện để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của văn phòng, nên bà bị tước quyền tham gia vào bất kỳ vụ án nào đang diễn ra". Ông Brann cho hay phán quyết của ông hiện bị tạm dừng để chờ thủ tục phúc thẩm.

Tổng chưởng lý Mỹ Pamela Bondi cho biết Bộ Tư pháp nước này sẽ kháng cáo phán quyết trên. "Bà Habba đang làm những công việc đáng tôn trọng ở New Jersey, và chúng tôi sẽ bảo vệ vị trí của bà ấy khỏi các cuộc tấn công tư pháp của các nhà hoạt động", ông Bondi viết trên nền tảng X. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng công tố viên Habba được bổ nhiệm hợp lệ và ông Bondi đã trao cho bà ấy quyền giám sát các vụ án bất kể chức danh của bà.

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News, bà Alina Habba ngày 21.8 đã chỉ trích phán quyết của ông Brann, đồng thời cho rằng vụ kiện cáo nhắm vào bà có động cơ chính trị. "Tôi là sự lựa chọn của Tổng thống Trump. Tôi là sự lựa chọn của Tổng chưởng lý Pam Bondi, và tôi sẽ phục vụ đất nước này như tôi đã làm trong nhiều năm qua, ở bất kỳ cương vị nào", bà nói.