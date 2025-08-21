Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ cấm vận thêm 2 thẩm phán, 2 công tố viên ICC

Vi Trân
Vi Trân
21/08/2025 09:48 GMT+7

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 thẩm phán và 2 công tố viên tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) liên quan vấn đề Israel.

Reuters ngày 20.8 đưa tin Mỹ đã áp đặt biện pháp cấm vận đối với 2 thẩm phán thuộc ICC gồm Nicolas Yann Guillou của Pháp và Kimberly Prost của Canada, cùng 2 công tố viên Nazhat Shameem Khan của Fiji và Mame Mandiaye Niang của Senegal.

Theo các quyết định của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân vật bị cấm vận sẽ bị từ chối nhập cảnh Mỹ và tài sản tại Mỹ sẽ bị đóng băng. Cả 4 người nói trên đều liên quan đến các vụ án liên quan đến Israel và Mỹ.

Mỹ cấm vận thêm 2 thẩm phán, 2 công tố viên ICC - Ảnh 1.

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan)

ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 20.8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi ICC là "mối đe dọa an ninh quốc gia đã bị lợi dụng như một công cụ cho chiến tranh pháp lý" chống lại Mỹ và Israel, theo Reuters.

Việc tiếp tục cấm vận các thẩm phán và công tố viên ICC cho thấy Washington tăng cường áp lực lên tòa án chiến tranh này vì ICC nhắm vào các lãnh đạo Israel và quyết định điều tra các quan chức Mỹ.

Động thái này đã gây ra sự phẫn nộ từ Pháp và Liên Hiệp Quốc trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố hoan nghênh. Paris kêu gọi Washington rút lại các biện pháp trừng phạt, trong khi ICC cho biết họ lên án các chỉ định này, gọi chúng là "một cuộc tấn công trắng trợn" vào tính độc lập của một cơ quan tư pháp công bằng.

Tổng thống Trump cấm vận Tòa Hình sự quốc tế

Đợt trừng phạt thứ hai này diễn ra chưa đầy 3 tháng sau khi chính quyền thực hiện bước đi chưa từng có là áp đặt trừng phạt lên 4 thẩm phán khác của ICC.

Các thẩm phán ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri vào tháng 11.2024 vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Vào tháng 3.2020, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra ở Afghanistan, bao gồm việc xem xét các tội ác có thể có của binh sĩ Mỹ, nhưng kể từ năm 2021, họ đã giảm ưu tiên vai trò của Mỹ và tập trung vào các tội ác bị cáo buộc do chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban thực hiện.

ICC, được thành lập vào năm 2002, có thẩm quyền quốc tế để truy tố tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, và tội ác chiến tranh ở 125 quốc gia thành viên hoặc nếu một tình huống được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuyển giao, theo Reuters. Một số quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel, không công nhận thẩm quyền của ICC.

Tin liên quan

Israel phản đối yêu cầu của công tố viên ICC

Israel phản đối yêu cầu của công tố viên ICC

Israel ngày 20.9 thông báo đã đệ trình 'phản đối chính thức' đối với yêu cầu của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về việc phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Khám phá thêm chủ đề

ICC thẩm phán ICC Mỹ Cấm vận israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận