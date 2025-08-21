Mỹ cấm vận thêm 2 thẩm phán, 2 công tố viên ICC

Reuters ngày 20.8 đưa tin Mỹ đã áp đặt biện pháp cấm vận đối với 2 thẩm phán thuộc ICC gồm Nicolas Yann Guillou của Pháp và Kimberly Prost của Canada, cùng 2 công tố viên Nazhat Shameem Khan của Fiji và Mame Mandiaye Niang của Senegal.

Theo các quyết định của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân vật bị cấm vận sẽ bị từ chối nhập cảnh Mỹ và tài sản tại Mỹ sẽ bị đóng băng. Cả 4 người nói trên đều liên quan đến các vụ án liên quan đến Israel và Mỹ.

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan) ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 20.8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi ICC là "mối đe dọa an ninh quốc gia đã bị lợi dụng như một công cụ cho chiến tranh pháp lý" chống lại Mỹ và Israel, theo Reuters.

Việc tiếp tục cấm vận các thẩm phán và công tố viên ICC cho thấy Washington tăng cường áp lực lên tòa án chiến tranh này vì ICC nhắm vào các lãnh đạo Israel và quyết định điều tra các quan chức Mỹ.

Động thái này đã gây ra sự phẫn nộ từ Pháp và Liên Hiệp Quốc trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố hoan nghênh. Paris kêu gọi Washington rút lại các biện pháp trừng phạt, trong khi ICC cho biết họ lên án các chỉ định này, gọi chúng là "một cuộc tấn công trắng trợn" vào tính độc lập của một cơ quan tư pháp công bằng.

Tổng thống Trump cấm vận Tòa Hình sự quốc tế

Đợt trừng phạt thứ hai này diễn ra chưa đầy 3 tháng sau khi chính quyền thực hiện bước đi chưa từng có là áp đặt trừng phạt lên 4 thẩm phán khác của ICC.

Các thẩm phán ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri vào tháng 11.2024 vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Vào tháng 3.2020, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra ở Afghanistan, bao gồm việc xem xét các tội ác có thể có của binh sĩ Mỹ, nhưng kể từ năm 2021, họ đã giảm ưu tiên vai trò của Mỹ và tập trung vào các tội ác bị cáo buộc do chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban thực hiện.

ICC, được thành lập vào năm 2002, có thẩm quyền quốc tế để truy tố tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, và tội ác chiến tranh ở 125 quốc gia thành viên hoặc nếu một tình huống được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuyển giao, theo Reuters. Một số quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel, không công nhận thẩm quyền của ICC.