VBF chọn người điều hành thay thế ông Lưu Tú Bảo

Chủ tịch VBF bị bắt ở Mỹ

Dù bị Úc truy nã nhiều năm qua vì cáo buộc liên quan đến cocaine, nhưng Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ với tội danh không liên quan đến ma túy. Theo hồ sơ được đệ trình tại Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California, ông Lưu Tú Bảo (còn được gọi là Chris và Big Brother), 49 tuổi, được cho là người cầm đầu một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bị Úc truy nã với cáo buộc cùng đồng bọn âm mưu nhập lậu 78 kg cocaine từ Nam Mỹ về cảng Melbourne trong giai đoạn tháng 9.2016 - 6.2017. Ông Lưu Tú Bảo được cho đã sử dụng các mối quan hệ lâu năm của mình với mạng lưới các đầu mối để tìm nguồn cung ứng, hậu cần và tài chính cho số ma túy này, hiện đã bị cảnh sát Úc thu giữ. Lệnh bắt giữ cũng đã được Tòa án sơ thẩm Melbourne, bang Victoria, ban hành lại vào ngày 2.4.2025. Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đã tiếp nhận yêu cầu dẫn độ ông Lưu Tú Bảo từ Bộ Ngoại giao Úc hồi giữa tháng 8.2025. Ngày 28.8, ông Lưu Tú Bảo có mặt tại phiên tòa sơ bộ, nơi luật sư hai bên thống nhất lịch trình nộp đơn kiến nghị, đơn phản đối, đơn phúc đáp, theo đó là một phiên điều trần được lên lịch vào sáng 29.1.2026 (giờ địa phương) do Thẩm phán Thomas S.Hixson thụ lý.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, sẽ điều hành các hoạt động của VBF thay cho ông Lưu Tú Bảo ẢNH: VBF

Ông Lưu Tú Bảo đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt bởi một lệnh bắt giữ nội địa. Theo tài liệu được công bố, ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép xảy ra tại quận Santa Clara. Đưa hồ sơ lên hệ thống tư pháp, phía cảnh sát nhận thấy người này đã có thông tin truy nã từ Cục Cảnh sát Liên bang Úc (AFP). Kể từ thời điểm ông Lưu Tú Bảo bị Úc khởi tố và có lệnh bắt giữ, ông chủ yếu ở TP.HCM, ngoại trừ một số chuyến đi ngắn đến Thái Lan. Không có hồ sơ nào về việc người này đã đi đến Úc kể từ khi bị buộc tội. Các đồng phạm của ông ở Úc đã bị kết án, kháng cáo nhưng không thành công. Một luật sư hành nghề tại California cho biết, trong bối cảnh một người bị Mỹ giam giữ, việc dẫn độ không chỉ là một quyết định hành chính mà là một quy trình pháp lý phức tạp. Theo Hiệp ước Dẫn độ giữa Mỹ và Úc, chính phủ Úc phải đệ trình một yêu cầu chính thức thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ. Yêu cầu này sau đó được chuyển đến Tòa án Mỹ, nơi một thẩm phán sẽ tiến hành phiên điều trần để xem xét các tiêu chuẩn pháp lý. Thẩm phán chỉ xác nhận tính hợp lệ của yêu cầu, không đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Do đó, Úc không thể trực tiếp bắt giữ một người đang bị Mỹ giam giữ; họ phải tuân thủ quy trình tư pháp này.

VBF lên tiếng

Hôm qua (5.9), Ban Chấp hành VBF đã họp trực tuyến, sau đó có thông cáo báo chí về sự việc liên quan đến ông Lưu Tú Bảo. Theo đó, VBF thông tin về việc Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt hơn nửa năm qua như sau: "Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2.2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về VN. Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3.2026. Trong thời gian chưa nhận được Giấy ủy quyền của chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký".

VBF cũng cho biết liên đoàn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia; Đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển VN. Mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi này của thành viên liên đoàn đều là chuyện cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. "Cho đến thời điểm này, VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở VN. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất, trong trường hợp cá nhân ông Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của VBF đến hết nhiệm kỳ II (2023 - 2028)", thông báo của VBF cho hay.

Bên cạnh đó, VBF cũng cho biết sẽ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục TDTT VN, Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan về các nội dung nêu trên.