Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

VBF chọn người điều hành thay thế ông Lưu Tú Bảo

Hoàng Lê - Anh Thư
06/09/2025 00:00 GMT+7

Liên đoàn Quyền anh VN (VBF) ủy quyền điều hành cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký khi Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt hơn nửa năm.

Chủ tịch VBF bị bắt ở Mỹ

Dù bị Úc truy nã nhiều năm qua vì cáo buộc liên quan đến cocaine, nhưng Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ với tội danh không liên quan đến ma túy. Theo hồ sơ được đệ trình tại Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California, ông Lưu Tú Bảo (còn được gọi là Chris và Big Brother), 49 tuổi, được cho là người cầm đầu một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bị Úc truy nã với cáo buộc cùng đồng bọn âm mưu nhập lậu 78 kg cocaine từ Nam Mỹ về cảng Melbourne trong giai đoạn tháng 9.2016 - 6.2017. Ông Lưu Tú Bảo được cho đã sử dụng các mối quan hệ lâu năm của mình với mạng lưới các đầu mối để tìm nguồn cung ứng, hậu cần và tài chính cho số ma túy này, hiện đã bị cảnh sát Úc thu giữ. Lệnh bắt giữ cũng đã được Tòa án sơ thẩm Melbourne, bang Victoria, ban hành lại vào ngày 2.4.2025. Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đã tiếp nhận yêu cầu dẫn độ ông Lưu Tú Bảo từ Bộ Ngoại giao Úc hồi giữa tháng 8.2025. Ngày 28.8, ông Lưu Tú Bảo có mặt tại phiên tòa sơ bộ, nơi luật sư hai bên thống nhất lịch trình nộp đơn kiến nghị, đơn phản đối, đơn phúc đáp, theo đó là một phiên điều trần được lên lịch vào sáng 29.1.2026 (giờ địa phương) do Thẩm phán Thomas S.Hixson thụ lý.

VBF chọn người điều hành thay thế ông Lưu Tú Bảo- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, sẽ điều hành các hoạt động của VBF thay cho ông Lưu Tú Bảo

ẢNH: VBF

Ông Lưu Tú Bảo đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt bởi một lệnh bắt giữ nội địa. Theo tài liệu được công bố, ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép xảy ra tại quận Santa Clara. Đưa hồ sơ lên hệ thống tư pháp, phía cảnh sát nhận thấy người này đã có thông tin truy nã từ Cục Cảnh sát Liên bang Úc (AFP). Kể từ thời điểm ông Lưu Tú Bảo bị Úc khởi tố và có lệnh bắt giữ, ông chủ yếu ở TP.HCM, ngoại trừ một số chuyến đi ngắn đến Thái Lan. Không có hồ sơ nào về việc người này đã đi đến Úc kể từ khi bị buộc tội. Các đồng phạm của ông ở Úc đã bị kết án, kháng cáo nhưng không thành công. Một luật sư hành nghề tại California cho biết, trong bối cảnh một người bị Mỹ giam giữ, việc dẫn độ không chỉ là một quyết định hành chính mà là một quy trình pháp lý phức tạp. Theo Hiệp ước Dẫn độ giữa Mỹ và Úc, chính phủ Úc phải đệ trình một yêu cầu chính thức thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ. Yêu cầu này sau đó được chuyển đến Tòa án Mỹ, nơi một thẩm phán sẽ tiến hành phiên điều trần để xem xét các tiêu chuẩn pháp lý. Thẩm phán chỉ xác nhận tính hợp lệ của yêu cầu, không đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Do đó, Úc không thể trực tiếp bắt giữ một người đang bị Mỹ giam giữ; họ phải tuân thủ quy trình tư pháp này.

VBF lên tiếng

Hôm qua (5.9), Ban Chấp hành VBF đã họp trực tuyến, sau đó có thông cáo báo chí về sự việc liên quan đến ông Lưu Tú Bảo. Theo đó, VBF thông tin về việc Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt hơn nửa năm qua như sau: "Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2.2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về VN. Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3.2026. Trong thời gian chưa nhận được Giấy ủy quyền của chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký".

VBF cũng cho biết liên đoàn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia; Đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển VN. Mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi này của thành viên liên đoàn đều là chuyện cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. "Cho đến thời điểm này, VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở VN. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2023 - 2028). Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất, trong trường hợp cá nhân ông Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của VBF đến hết nhiệm kỳ II (2023 - 2028)", thông báo của VBF cho hay.

Bên cạnh đó, VBF cũng cho biết sẽ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục TDTT VN, Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan về các nội dung nêu trên. 

Tin liên quan

Tại sao Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp muộn chiều nay: Chờ video của ông Lưu Tú Bảo?

Tại sao Liên đoàn Quyền anh Việt Nam họp muộn chiều nay: Chờ video của ông Lưu Tú Bảo?

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ban đầu Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) dự kiến sẽ họp sớm vào chiều nay (5.9) nhưng đã dời lại đến 17 giờ chiều để chờ video từ phía ông Lưu Tú Bảo gửi.

Quyền anh Việt Nam ảnh hưởng ra sao khi Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ?

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam chính thức lên tiếng vụ việc ông Lưu Tú Bảo: Nhiều thông tin nóng

Khám phá thêm chủ đề

VBF Lưu Tú Bảo Bắt cóc giam giữ người trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận