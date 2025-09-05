Liên đoàn Quyền anh Việt Nam chính thức lên tiếng vụ việc ông Lưu Tú Bảo: Nhiều thông tin nóng

Nếu chưa nhận được giấy ủy quyền của ông Lưu Tú Bảo, VBF sẽ có động thái nào?

Cũng như ở cuộc họp của Ban Thường vụ VBF hôm qua, cuộc họp Ban chấp hành VBF diễn ra hôm nay không có sự tham gia của Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo.

Có 22/30 thành viên Ban Chấp hành VBF tham gia họp trực tuyến, sau đó có một số người vào muộn.

Ông Lưu Tú Bảo vẫn chưa xuất hiện ở các cuộc họp trực tuyến của VBF ẢNH: VBF

Sau cuộc họp, Ban Chấp hành VBF có thông cáo báo chí với nội dung như sau: "Ngày 5.9.2025, vào lúc 17 giờ, VBF nhiệm kỳ II ( 2023 – 2028) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành với sự có mặt của 30 ủy viên. Hình thức hội nghị là trực tuyến, nội dung hội nghị gồm các hoạt động của VBF trong thời gian qua.

Về công tác tổ chức thi đấu: VBF đã tổ chức thành công hai sự kiện, gồm giải vô địch quyền anh các đội mạnh toàn quốc năm 2025 (tháng 4, tại tỉnh Đắk Lắk) và giải vô địch quyền anh trẻ toàn quốc năm 2025 (tháng 7, tại tỉnh Ninh Bình). Hai sự kiện nêu trên tổ chức hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, không lệ thuộc ngân sách của nhà nước.

Sự kiện quan trọng còn lại trong năm 2025 là giải vô địch quyền anh toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 02 đến 12.10.2025. Kinh phí tổ chức giải là nguồn kinh phí xã hội hóa, từ cá nhân của ông Lưu Tú Bảo – Chủ tịch VBF. Giải vô địch quyền anh toàn quốc năm 2025 là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức sau khi tiến hành sáp nhập đơn vị tỉnh thành trong cả nước. Đây cũng là cơ hội để chuẩn bị tốt lực lượng cho các địa phương trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quốc gia sẵn sàng làm nhiệm vụ tại SEA Games 33 (Thái Lan) và các giải quốc tế trong tương lai.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF sẽ điều hành VBF trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ẢNH: VBF

Về thông tin liên quan Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo, VBF cho biết: "Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm, không trực tiếp điều hành các hoạt động của liên đoàn, điều này gây xôn xao dư luận và các thông tin không chính thống về việc ông Bảo liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế. Vì vậy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF đã đưa vấn đề này ra hội nghị và kết luận như sau: Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2.2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3.2026; Trong thời gian chưa nhận được giấy ủy quyền của chủ tịch, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF; Liên đoàn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi này của thành viên liên đoàn đều là chuyện cá nhân và cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật".

Nhân thân, lý lịch tư pháp ông Lưu Tú Bảo đã được các cơ quan có trách nhiệm xác nhận trước khi tham gia VBF năm 2023

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF là người duy nhất đại diện cho VBF trong các phát ngôn liên quan đến mọi hoạt động của VBF. Cho đến thời điểm này, VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam. Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VBF nhiệm kỳ II (2023-2028).

Nếu có kết luận chính thức về việc ông Lưu Tú Bảo vi phạm pháp luật, VBF sẽ xin phép Đại hội bất thường

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF thống nhất, trong trường hợp cá nhân Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của VBF đến hết nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

VBF sẽ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan về các nội dung nêu trên. VBF cam kết và nỗ lực điều hành mọi hoạt động của quyền anh Việt Nam theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt".



