CLB CAND T&T 'bay cao', vô địch sớm giải các đội mạnh bóng bàn quốc gia 2025

Thu Bồn
Thu Bồn
23/09/2025 20:40 GMT+7

CLB bóng bàn CAND T&T tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình ở một sân chơi quốc nội, khi sớm giành chức vô địch ở giải các đội mạnh quốc gia 2025.

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025 có sự góp mặt của gần 130 tay vợt xuất sắc từ 12 đội mạnh trên toàn quốc tham gia tranh tài và tìm kiếm suất tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12. Lễ khai mạc giải diễn ra tối 21.9, đánh dấu khởi đầu cho hơn một tuần thi đấu sôi nổi từ ngày 19 - 28.9 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Vào chiều nay, trận chung kết nội dung bóng bàn đồng đội nam đã diễn ra giữa CLB CAND T&T và Hải Phòng 1. Trước đó ở bán kết, CAND T&T đã thắng Quân đội 3-0, còn Hải Phòng 1 thắng Hà Nội 1 3-2.

Chia sẻ về tấm HCV của các học trò, HLV Vũ Mạnh Cường nói: "Vô địch ở giải quốc gia đã khó, giữ được chức vô địch đồng đội rất là khó. Nên đây là thành tích mà cả ban huấn luyện và các VĐV đều rất vui. Cần biết rằng các đối thủ như Hà Nội với Hải Phòng đều sở hữu những VĐV tốt. Về mặt cơ bản thì tôi hài lòng với những gì các VĐV đã thể hiện, kỹ thuật, rồi việc tập luyện, thái độ thi đấu… mọi thứ tương đối ổn định".

CLB CAND T&T 'bay cao', vô địch sớm giải các đội mạnh bóng bàn quốc gia 2025- Ảnh 1.

CLB CAND T&T 'bay cao', vô địch sớm giải các đội mạnh bóng bàn quốc gia 2025- Ảnh 2.

CLB CAND T&T 'bay cao', vô địch sớm giải các đội mạnh bóng bàn quốc gia 2025- Ảnh 3.

Tay vợt của đội CAND T&T trổ tài

ẢNH: CLB

Ở trận chung kết, CLB CAND T&T đã chiến thắng áp đảo Hải Phòng 1 với tỷ số 3-0. Các cặp đấu bao gồm Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Duy Phong (3-1), Lê Đình Đức và Nguyễn Đức Tuân (3-1), Tạ Hồng Khánh và Đoàn Bá Tuấn Anh (3-1).

Trong những giải gần đây, CLB bóng bàn CAND T&T càng đánh càng hay, duy trì phong độ rất ổn định, liên tục đoạt nhiều HCV ở các giải trong nước. Những tay vợt hàng đầu của họ cũng được đặt kỳ vọng rất cao sẽ tham dự SEA Games 33 vào cuối năm, mang về nhiều thành tích cho thể thao nước nhà.

Tại giải các đội mạnh quốc gia 2025 này, CLB CAND T&T còn đặt kỳ vọng đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa. Và các đối thủ hẳn sẽ phải rất vất vả để cạnh tranh với họ. Cụ thể, HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ: "Hiện tại giải còn 5 nội dung nữa là đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Chỉ tiêu của CLB là 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao vượt được con số ấy. Tất nhiên không thể nói trước được, hôm nay có thể VĐV chơi thế này, mai lại thế khác".

Theo lịch, chung kết đôi nam, đôi nữ tổ chức lúc 19 giờ ngày 25.9, trong khi chung kết đơn nam, đơn nữ cùng lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 28.9.

