Giải bóng bàn cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM đã tìm ra nhà vô địch

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM tổ chức thi đấu giải bóng bàn tranh cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM. Giải đấu đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo phương châm "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trong các đơn vị.

Ông Trần Trọng Dũng (phải) - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; thiếu tướng Lê Vân - Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND, Bộ Công an; Chủ tịch CLB bóng đá PVF-CAND ẢNH: ĐỨC THIỆU

Buổi thi đấu có sự hiện diện của ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; thiếu tướng Lê Vân - Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND, Bộ Công an; Chủ tịch CLB bóng đá PVF-CAND; ông Monekham Douangthongla, Phó tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM; thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Tổng biên tập Báo CAND, Bộ Công an; thiếu tướng Cáp Văn Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an; thiếu tướng Lê Minh Hiếu, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; đồng chí Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM; đồng chí Trương Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, Văn Phòng Chính phủ; PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM; ông Trần Trân Định, Phó tổng biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Bộ Quốc phòng; ông Tống Đức Thuận, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng Bàn Việt Nam; ông Đặng Trần Quang, Trưởng phòng Thời sự VTV9; thượng tá Nguyễn Trường Thanh, Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an; thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Công an và đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Về phía lãnh đạo Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM có thượng tá Đặng Việt Hưng, Trưởng cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM.

Thượng tá Đặng Việt Hưng, Trưởng cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc giải ẢNH: ĐỨC THIỆU

Lễ khai mạc giải bóng bàn tranh cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM diễn ra ngày 12.7 ẢNH: ĐỨC THIỆU

Tham dự giải thi đấu giao lưu ngày 12.7 còn có các VĐV xuất sắc của đội tuyển bóng bàn TP.HCM, cùng gần 50 VĐV của các đoàn góp mặt tranh tài.

Tại giải đấu, các màn tranh tài diễn ra sôi nổi, đầy kịch tính. Với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và ý chí quyết thắng, góp phần tạo nên thành công chung cho giải đấu. Ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, giải bóng bàn cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM là sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy tinh thần thể dục thể thao; giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ công nhân viên của Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tại TP. HCM và các cơ quan báo chí, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Một pha cắt bóng của thiếu tướng Cáp Văn Nam, nguyên Phó cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an ẢNH: ĐỨC THIỆU

Phát biểu khai mạc, thượng tá Đặng Việt Hưng, Trưởng cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM cho biết: "Giải bóng bàn Cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND. Đồng thời, thông qua giải đấu góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, người lao động các cơ quan, đơn vị".

Giải đấu có 2 nội dung gồm: đôi nam và đôi nam lãnh đạo. Sau 1 ngày tranh tài hấp dẫn, giải bóng bàn cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thượng tá Đặng Việt Hưng, Trưởng cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM cứu bóng đầy nỗ lực ẢNH: ĐỨC THIỆU

Những trận đấu tại giải bóng bàn tranh cúp Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP.HCM diễn ra đầy kịch tính ẢNH: ĐỨC THIỆU

Kết quả chung cuộc nội dung đôi nam lãnh đạo

Vô địch: thiếu tướng Phạm Văn Miên - VĐV Tăng Hiếu

Á quân: ông Nguyễn Hoàng Long - VĐV Lưu Đức Tuấn

Đồng hạng ba: thiếu tướng Lưu Bá Long - VĐV Trần Thịnh, thiếu tướng Cáp Văn Nam - VĐV Nhân Fanciko.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Tổng biên tập Báo CAND, Bộ Công an cùng đồng đội giành chức vô địch ẢNH: ĐỨC THIỆU

Kết quả chung cuộc nội dung đôi nam

Vô địch: Trần Quang Nghĩa - Bùi Văn Hiển

Á quân: Ngô Trí Thành - Nguyễn Văn Nhựt

Đồng hạng ba: Lê Trí Hiếu - Nguyễn Đức Lộc; Nguyễn Huy Như - Phạm Khắc Phục