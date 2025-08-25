Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khai mạc giải bóng bàn trẻ toàn quốc: Tìm nhân tài cho mục tiêu dài hạn

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
25/08/2025 19:24 GMT+7

Tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025 vừa chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của 21 đoàn và hơn 250 VĐV đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc.

Giải đấu kéo dài từ ngày 23.8 đến 31.8.2025, hứa hẹn những trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025 là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao quốc gia, quy tụ các VĐV ưu tú, được tuyển chọn từ giải vô địch trẻ thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2025. Các nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, với tổng cộng 34 bộ huy chương sẽ được trao cho các VĐV xuất sắc nhất.

Phát triển bóng bàn trẻ, hướng đến mục tiêu dài hạn

Giải đấu không chỉ là cơ hội để các cây vợt trẻ thi đấu, mà còn là nơi giao lưu học hỏi, giúp các VĐV nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của môn thể thao bóng bàn tại Việt Nam.

Khai mạc giải bóng bàn trẻ toàn quốc: Tìm nhân tài cho mục tiêu dài hạn- Ảnh 1.

Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025 thu hút hơn 250 VĐV tham gia

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2025 là một sự kiện quan trọng, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ thể thao. Đồng Nai rất vinh dự khi được đăng cai tổ chức giải đấu này, trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh đã hoàn thành các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương".

Bà cũng nhấn mạnh: "Bóng bàn là môn thể thao trong hệ thống thi đấu của Olympic, với phong trào phát triển mạnh mẽ trên cả nước, góp phần phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của quốc gia".

Khai mạc giải bóng bàn trẻ toàn quốc: Tìm nhân tài cho mục tiêu dài hạn- Ảnh 2.

Giải được tổ chức tại Đồng Nai

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 VĐV từ 20 tỉnh, thành và ngành trên toàn quốc. Đây là cơ hội để các VĐV thể hiện tài năng, thi đấu cọ xát và học hỏi từ các đối thủ mạnh. Những trận đấu hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của bóng bàn Việt Nam trong tương lai.

