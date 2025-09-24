Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phương Nam thất bại, Hoàng Sao thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/09/2025 22:39 GMT+7

Tối 24.9, giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025 tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc nhánh thua để tìm ra những tay cơ cuối cùng giành vé vào vòng Last 32.

Tay cơ Việt Nam thất bại

Ở lượt thi đấu này, billiards Việt Nam có một đại diện là Phạm Phương Nam. Nhưng trước đối thủ quá mạnh là Moritz Neuhausen (Đức), anh đã không thể tạo nên cú sốc nào. Trong một ngày Phương Nam thiếu may mắn và Moritz cũng thể hiện rất tốt, đại diện của chủ nhà đã phải nhận thất bại 0-2 với cùng tỷ số 1-4 ở 2 set.

Thất bại này khiến Nam "tốc độ" chính thức dừng bước ở giải đấu năm nay. Trước đó, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Văn Huynh cũng đã bị loại. Như vậy, Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) sẽ là đại diện duy nhất của billiards Việt Nam góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Phương Nam thất bại, Hoàng Sao thành niềm hy vọng duy nhất của billiards Việt Nam- Ảnh 1.

Phương Nam đã phải dừng bước, khiến billiards Việt Nam chỉ còn lại 1 đại diện là Hoàng Sao

ẢNH: BTC

Billiards Philippines còn nhiều hy vọng

Về phía các cơ thủ quốc tế, đương kim vô địch Carlo Biado (Philippines) sau khi thất bại trước Ko Ping Chung (Đài Loan) vào hôm 23.9 đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thắng áp đảo đối thủ người Estonia Denis Grabe với tỷ số 2-0 (4-1, 4-2) để điền tên mình vào vòng Last 32.

"Bại tướng" của Hoàng Sao là Naoyuki Oi cũng vượt qua đối thủ rất mạnh ở nhánh thua đến từ Albania là Eklent Kaci để giành vé đi tiếp. Các cơ thủ đẳng cấp khác nằm ở nhánh thua như AJ Manas, Robbie Capito, Joshua Filler,... vẫn thể hiện phong độ ổn định để thẳng tiến vào vòng dành cho 32 cơ thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Như vậy, 16 cơ thủ còn lại giành quyền vào vòng Last 32 gồm: Alex Kazakis (Hy Lạp), Mark Mägi (Estonia), Jonas Souto (Tây Ban Nha), AJ Manas (Philippines), Robbie Capito (Hồng Kông), Jonas Magpantay (Philippines), Mieszko Fortuński (Ba Lan), Carlo Biado (Philippines), Joshua Filler (Đức), Ruslan Chinakhov (AIN), Naoyuki Oi (Nhật Bản), Marco Spitzky (Đức), Sun Yi Hsuan (Đài Loan), Moritz Neuhausen (Đức), Kledio Kaci (Albania) và Mateusz Sniegocki (Ba Lan).

