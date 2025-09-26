Đội nữ TP.HCM, nam CAND T&T thống trị giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025

Đội nữ TP.HCM với Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư cùng đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang không khó lên ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nữ giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025. Đội nam CAND T&T với Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Tạ Hồng Khánh cũng thi đấu bùng nổ để lên ngôi cao nhất ở đồng đội nam.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (trái) cùng Nguyễn Bạch Thanh Thư đoạt HCV đôi nữ cho đội TP.HCM ở giải các đội mạnh quốc gia 2025 ẢNH: VTTF

Không chỉ thành công ở nội dung đồng đội, các chủ lực của đội nữ TP.HCM và đội nam CAND T&T tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nội dung đôi. Nguyễn Khoa Diệu Khánh đứng cùng Nguyễn Bạch Thanh Thư giúp TP.HCM đoạt thêm HCV nội dung đôi nữ sau chiến thắng trước đôi Trần Mai Ngọc/Hoàng Trà My (CAND T&T) ở chung kết diễn ra tối qua.

Ở nội dung đôi nam nữ, Đinh Anh Hoàng đứng cùng Trần Mai Ngọc đánh bại Nguyễn Đăng Hiệp/Vũ Hoài Thanh (Quân đội) ở chung kết, giúp đội CAND T&T đoạt HCV. Đây là kết quả không nhiều bất ngờ bởi Đinh Anh Hoàng/Trần Mai Ngọc là đương kim vô địch SEA Games, thi đấu ăn ý và hiệu quả ở nội dung đôi nam nữ.

Đinh Anh Hoàng (phải) góp công giúp đội CAND T&T đoạt 3 HCV đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025 ẢNH: VTTF

"Tiểu tướng" Đinh Anh Hoàng còn tỏa sáng ở nội dung đôi nam khi đứng cùng Lê Đình Đức thẳng tiến đến trận chung kết. Ở chung kết hôm qua, Đinh Anh Hoàng cùng đồng đội tiếp tục thi đấu bùng nổ, vượt qua Bùi Hữu Huy/Đinh Quang Minh để lên ngôi vô địch. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội CAND T&T ở giải các đội mạnh quốc gia 2025.

Giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025 còn diễn ra 2 nội dung cuối là đơn nam và đơn nữ. Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng đội nữ TP.HCM và đội nam CAND T&T sẽ gặt hái thêm thành công, trong đó Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Đinh Anh Hoàng là ứng viên sáng giá.