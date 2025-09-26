Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội nữ TP.HCM, nam CAND T&T thống trị giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
26/09/2025 09:55 GMT+7

Với lực lượng đồng đều, đội nữ TP.HCM và đội nam CAND T&T thi đấu áp đảo tại giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025 diễn ra ở Phú Thọ.

Đội nữ TP.HCM với Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư cùng đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang không khó lên ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nữ giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025. Đội nam CAND T&T với Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Tạ Hồng Khánh cũng thi đấu bùng nổ để lên ngôi cao nhất ở đồng đội nam.

Đội nữ TP.HCM, nam CAND T&T thống trị giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025- Ảnh 1.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (trái) cùng Nguyễn Bạch Thanh Thư đoạt HCV đôi nữ cho đội TP.HCM ở giải các đội mạnh quốc gia 2025

ẢNH: VTTF

Không chỉ thành công ở nội dung đồng đội, các chủ lực của đội nữ TP.HCM và đội nam CAND T&T tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nội dung đôi. Nguyễn Khoa Diệu Khánh đứng cùng Nguyễn Bạch Thanh Thư giúp TP.HCM đoạt thêm HCV nội dung đôi nữ sau chiến thắng trước đôi Trần Mai Ngọc/Hoàng Trà My (CAND T&T) ở chung kết diễn ra tối qua.

Ở nội dung đôi nam nữ, Đinh Anh Hoàng đứng cùng Trần Mai Ngọc đánh bại Nguyễn Đăng Hiệp/Vũ Hoài Thanh (Quân đội) ở chung kết, giúp đội CAND T&T đoạt HCV. Đây là kết quả không nhiều bất ngờ bởi Đinh Anh Hoàng/Trần Mai Ngọc là đương kim vô địch SEA Games, thi đấu ăn ý và hiệu quả ở nội dung đôi nam nữ.

Đội nữ TP.HCM, nam CAND T&T thống trị giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025- Ảnh 2.

Đinh Anh Hoàng (phải) góp công giúp đội CAND T&T đoạt 3 HCV đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025

ẢNH: VTTF

"Tiểu tướng" Đinh Anh Hoàng còn tỏa sáng ở nội dung đôi nam khi đứng cùng Lê Đình Đức thẳng tiến đến trận chung kết. Ở chung kết hôm qua, Đinh Anh Hoàng cùng đồng đội tiếp tục thi đấu bùng nổ, vượt qua Bùi Hữu Huy/Đinh Quang Minh để lên ngôi vô địch. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội CAND T&T ở giải các đội mạnh quốc gia 2025.

Giải bóng bàn  đội mạnh quốc gia 2025 còn diễn ra 2 nội dung cuối là đơn nam và đơn nữ. Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng đội nữ TP.HCM và đội nam CAND T&T sẽ gặt hái thêm thành công, trong đó Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Đinh Anh Hoàng là ứng viên sáng giá.

