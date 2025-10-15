Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu billiards ngày 15.10: Trần Quyết Chiến cùng đồng đội đánh trận quyết định

Thu Bồn
Thu Bồn
15/10/2025 08:32 GMT+7

Hôm nay (15.10), Trần Quyết Chiến và các cơ thủ Việt Nam tiếp tục ra sân tranh tài tại vòng bảng giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 đang diễn ra tại Antwerp - Bỉ.

Ở lượt trận khai màn vòng bảng giải billiards World Championship 2025 diễn ra từ chiều 14 đến rạng sáng 15.10, 4 cơ thủ Việt Nam đã xuất trận gồm Nguyễn Trần Thanh Tự, Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực. Trong đó, Thanh Tự là người duy nhất nhận thất bại trận ra quân. Thanh Lực thắng Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha) với điểm số cách biệt 40-17, sau 24 lượt cơ. Ngoài ra, Chiêm Hồng Thái vẫn chưa xuất trận tại giải đấu lần này.

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh rộng cửa đi tiếp

Hôm nay 15.10, cả 5 tay cơ Việt Nam sẽ cùng ra sân. Các cơ thủ thắng trận đầu như Quyết Chiến, Phương Vinh, Thanh Lực tràn trề hy vọng vào vòng sau. Thanh Tự cần giành chiến thắng ở trận đấu quyết định.

Theo lịch, Bao Phương Vinh gặp Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 17 giờ. Trần Quyết Chiến gặp Luis Sobreyra (Mexico) lúc 19 giờ. Trần Thanh Lực gặp Pedro Gonzalez (Colombia) lúc 21 giờ. Nguyễn Trần Thanh Tự gặp Heo Jung-han (Hàn Quốc) lúc 23 giờ.

Lịch thi đấu billiards ngày 15.10: Trần Quyết Chiến cùng đồng đội đánh trận quyết định- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng ở trận ra quân World Championship 2025

Riêng Chiêm Hồng Thái sẽ đấu 2 trận vòng bảng, lần lượt gặp 2 tay cơ người Bỉ là Roland Forthomme (lúc 17 giờ) và Bart Ceulemans (1 giờ, ngày 16.10).

Đáng chú ý, Frederic Caudron cũng ra quân vào hôm nay 15.10, lúc 17 giờ gặp Choi Wan-young (Hàn Quốc).

Các trận đấu của World Championship 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

World Championship 2025 quy tụ 48 cơ thủ tranh tài, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp (32 cơ thủ).

