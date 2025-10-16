Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Thanh Lực đánh bại cựu vô địch thế giới, thiên tài Caudron thắng chóng vánh

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/10/2025 19:21 GMT+7

Ở cuộc đối đầu thuộc vòng đấu loại trực tiếp giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025, Trần Thanh Lực giành chiến thắng trước cơ thủ kỳ cựu người Nhật Bản. Qua đó, đại diện của Việt Nam đi tiếp.

Trần Thanh Lực vào vòng 16 cơ thủ mạnh nhất

Chiều 16.10, Trần Thanh Lực chạm trán với Ryuuji Umeda (Nhật Bản), ở trận đấu thuộc vòng 32. Đối thủ của tay cơ Việt Nam là gương mặt kỳ cựu của billiards carom 3 băng châu Á, từng giành chức vô địch thế giới vào năm 2007.

Hai cơ thủ nhập cuộc khá chậm rãi trong giai đoạn đầu trận và bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Sau 10 lượt cơ, cơ thủ Việt Nam dẫn 14-10. Tuy nhiên, Trần Thanh Lực sau khi “nóng máy” đã bắt đầu bứt tốc và qua mặt Umeda. Nhà vô địch World Cup billiards Bogota 2024 đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 15, với cách biệt 10 điểm trước đối thủ (27-17).

Billiards: Trần Thanh Lực đánh bại cựu vô địch thế giới, thiên tài Caudron thắng chóng vánh - Ảnh 1.

Trần Thanh Lực là đương kim á quân của giải vô địch thế giới. Ở trận chung kết diễn ra năm 2024 tại Bình Thuận, Thanh Lực thua thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo

ẢNH: T.B

Trong hiệp 2, Thanh Lực gặp nhiều khó khăn hơn trên đường tiến về đích. Umeda đã giảm nhịp độ chậm đấu, chơi chặt chẽ để giữ chân Thanh Lực và kiên trì bám đuổi. Có giai đoạn trong 5 lượt cơ (từ 28 đến 32), cả hai cơ thủ không ghi được điểm nào. Dù vậy, Thanh Lực cũng biết cách tận dụng cơ hội để giành chiến thắng.

Chung cuộc, Trần Thanh Lực đánh bại Ryuuji Umeda với điểm số 50-38, sau 38 lượt cơ.

Ở lượt trận diễn ra cùng giờ, Martin Horn thắng Tolgahan Kiraz với điểm số 50-40. Như vậy, Thanh Lực sẽ chạm trán Horn tại vòng 16 cơ thủ. Đây là thử thách lớn với cơ thủ Việt Nam, khi Horn đang có phong độ cao, vừa giành chức vô địch tại chặng World Cup billiards Antwerp (Bỉ) 2025.

Vòng 32 cũng chứng kiến bất ngờ, khi cơ thủ rất mạnh Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) thất bại trước Thomas Andersen (Đan Mạch).

Frederic Caudron đánh bại cơ thủ đồng hương Roland Forthomme với điểm số cách biệt 50-22, chỉ sau 19 lượt cơ. Ở vòng 16, Caudron sẽ gặp Thomas Andersen.

Xem thêm bình luận