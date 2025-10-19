Billiards: Tung sê-ri lớn, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục giành chức vô địch thế giới

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra tại Antwerp - Bỉ là màn so tài giữa 2 cơ thủ nước chủ nhà: Eddy Merckx và Frederic Caudron. Đây là cuộc chạm trán kinh điển của làng carom 3 băng thế giới, khi cả hai cơ thủ đều được xếp vào hàng huyền thoại, sở hữu nhiều chức vô địch trong hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Trước đó ở vòng bán kết, Caudron thắng thuyết phục với điểm số cách biệt 50-14 trước Arnim Kahofer (Áo), còn Merckx thắng 50-47 trước đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) trong một trận đấu đôi công gay cấn.

Caudron bế tắc trong hiệp 1

Ở trận đấu tranh chức vô địch, hai cơ thủ đều nhập cuộc khá thận trọng, chơi thăm dò. Với tính chất căng thẳng của một trận chung kết, Caudron và Merckx liên tiếp có những pha xử lý lỗi trong giai đoạn đầu trận. Đặc biệt là Caudron, cơ thủ có biệt danh thiên tài nhiều lần bỏ lỡ đáng tiếc những hình bi dễ.

Sau 5 lượt cơ, Caudron dẫn 6-5. Đến lượt cơ thứ 7, Caudron ghi sê-ri 5 điểm để nâng cách biệt thành 11-5. Eddy Merckx phản đòn bằng sê-ri 8 để chính thức qua mặt cơ thủ đồng hương, dẫn ngược 17-12. Khi trận đấu trôi qua 15 lượt cơ, Eddy Merckx vẫn là người có lợi thế dẫn điểm, 22-17. Merckx đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao sau 16 lượt cơ, dẫn 26-17 trước Caudron.

Caudron hiện sở hữu 4 chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng ẢNH: UMB

Đầu hiệp 2, cơ thủ có biệt danh thiên tài vẫn chưa tìm lại được cảm giác tốt nhất của mình. Trong 20 lượt cơ đầu, Caudron có hiệu suất ghi điểm khá thấp, chưa đến 1,000 (chỉ có 19 điểm). Eddy Merckx đã tạo ra cách biệt hơn 10 điểm trước Caudron, khi dẫn 31-19 sau 20 lượt cơ.

Sê-ri 12 "đổi chiều gió"

Khi người xem tưởng chừng như trận chung kết sẽ diễn ra một chiều, thì Caudron đã không để điều đó xảy ra. Ở lượt cơ thứ 23, khi đang bị dẫn 34-22, Caudron bất ngờ bùng nổ với sê-ri 12 điểm để san bằng cách biệt: 34-34. Đây cũng là đường cơ bước ngoặt trận đấu, khi khai thông sự bế tắc trong khâu ghi điểm của Caudron. Vào lúc này, người gặp bất lợi về mặt tâm lý là Eddy Merckx.

Caudron ghi sê-ri 5 ở lượt cơ thứ 24, tái lập thế dẫn điểm trước Merckx: 39-34. Trận đấu bắt đầu nóng lên trong giai đoạn cuối, khi hai cơ thủ chơi ăn miếng trả miếng, bám đuổi nhau quyết liệt. Sau 25 lượt cơ, điểm số là 39-39. Eddy Merck lại một lần nữa qua mặt Caudron, vươn lên dẫn 43-41 sau 26 lượt cơ.

Eddy Merck có lợi thế, nhưng đã thua ngược khi Caudron thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 ẢNH: UMB

Lượt cơ 27, Caudron tung sê-ri 5 để dẫn ngược 46-43. Caudron chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm sau 28 lượt cơ, dẫn 48-43. Dù vậy, những điểm số cuối cùng luôn rất khó khăn với bất cứ cơ thủ nào. Merckx đã bám đuổi lên rất sát Caudron, khi điểm số là 47-48 sau 31 lượt cơ.

Chung cuộc, Frederic Caudron đánh bại Eddy Merckx 50-47 sau 32 lượt cơ. Đây là lần thứ 4 thiên tài Caudron giành chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng (sau khi đăng quang vào năm 1999, 2013 và 2017).