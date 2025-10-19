Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Thiên tài Caudron thăng tiến thần tốc, Quyết Chiến rơi xuống tốp 5

Thu Bồn
Thu Bồn
19/10/2025 13:52 GMT+7

Sau chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng đầy thuyết phục trên sân nhà, thiên tài Frederic Caudron hiện đã chen chân vào tốp 10 trên bảng xếp hạng.

Ở trận chung kết giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 kết thúc vào rạng sáng 19.10, Frederic Caudron có màn ngược dòng ngoạn mục trước cơ thủ đồng hương Eddy Merckx. Tay cơ có biệt danh thiên tài bị gác hơn 10 điểm sau hiệp 1, nhưng đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc 50-47 sau 32 lượt cơ, qua đó đăng quang chức vô địch thế giới đầy thuyết phục. Đây là danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 4 trong sự nghiệp của Caudron.

Thiên tài billiards Caudron đứng hạng 9

Với tấm HCV World Championship 2025 danh giá, Frederic Caudron hiện đã chen chân vào tốp 10 trên bảng xếp hạng (BXH) của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB, phiên bản chỉ tính điểm của các chặng đấu World Cup billiards và World Championship). Caudron có sự thăng tiến thần tốc trên BXH thế giới trong hơn 1 năm qua. Trước đó, Frederic Caudron quyết định rời PBA và chọn World Cup TP.HCM 2024 (tháng 5) để "làm lại từ đầu" ở UMB. Trên BXH lúc vừa tái xuất ở UMB vào tháng 5.2024, Caudron nằm ngoài tốp 3.000.

Trong khi đó, Trần Quyết Chiến tụt hạng nhẹ, khi không thể tiến sâu tại 2 giải đấu liên tiếp được tổ chức tại Antwerp - Bỉ là World billiards Antwerp 2025 (vòng 16) và World Championship 2025 (vòng 32). Cụ thể, trước và sau World billiards Antwerp 2025, Quyết Chiến vẫn đứng hạng 3 thế giới. Nhưng sau World Championship 2025, cơ thủ số 1 Việt Nam đã rơi xuống đứng hạng 5 với 314 điểm.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Thiên tài Caudron thăng tiến thần tốc, Quyết Chiến rơi xuống tốp 5- Ảnh 1.

Thiên tài Caudron hiện sở hữu 4 chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng

ảnh: umb

Các cơ thủ xếp trên Trần Quyết Chiến lần lượt là: Dick Jaspers hạng 1 (394 điểm), Cho Myung-woo hạng 2 (322 điểm), Eddy Merck hạng 3 (320 điểm), Tasdemir Tayfun hạng 4 (314 điểm).

Bao Phương Vinh là tay cơ Việt Nam thi đấu tốt nhất tại 2 giải đấu liên tiếp tổ chức ở Antwerp - Bỉ, khi vào đến bán kết World Cup billiards và vòng 16 World Championship. Với thành tích đó, Phương Vinh cải thiện được vị trí trên BXH thế giới, hiện đứng hạng 13 với 202 điểm (trước đó đứng hạng 16 với 168 điểm).

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Thiên tài Caudron thăng tiến thần tốc, Quyết Chiến rơi xuống tốp 5- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng UMB mới nhất

ẢNH: CMH

Trần Thanh Lực cũng tụt hạng sau 2 giải đấu ở Bỉ, từ vị trí thứ 6 xuống 11 (hiện có 233 điểm). Việc nằm trong tốp 14 trên BXH giúp Thanh Lực và Phương Vinh có vé đặc cách xuất hiện ở vòng đấu chính (32 cơ thủ) ở những chặng đấu World Cup billiards sắp tới.

Chiêm Hồng Thái bị trừ vài điểm, nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 19 trên BXH thế giới. Thứ hạng của Nguyễn Trần Thanh Tự tăng nhẹ, từ vị trí 31 lên 29.

Billiards: Tung sê-ri lớn, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục giành chức vô địch thế giới

Billiards: Tung sê-ri lớn, thiên tài Caudron ngược dòng ngoạn mục giành chức vô địch thế giới

Thiên tài Frederic Caudron đã có màn ngược dòng ngoạn mục để thắng cơ thủ đồng hương Eddy Merckx ở trận chung kết, qua đó đăng quang đầy thuyết phục tại giải billiards carom 3 băng 2025.

Billiards: Bao Phương Vinh thua ngược đáng tiếc, World Championship 2025 sạch bóng cơ thủ Việt Nam

Billiards: Trần Quyết Chiến và số 1 thế giới Jaspers bị loại đầy bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Billiards caudron Trần Quyết Chiến Bảng xếp hạng thiên tài caudron
Xem thêm bình luận