‘Nàng tiên cá’ Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng

Thu Bồn
Thu Bồn
20/10/2025 16:10 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến cộng đồng mạng bất ngờ với hình ảnh lộng lẫy khi tham dự sự kiện. Không còn là 'nàng tiên cá' mạnh mẽ trên đường đua xanh, Ánh Viên giờ đây tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch và thần thái tự tin.

"Từ tiên cá thành... tiên nữ"

Cựu kình ngư số 1 Đông Nam Á Nguyễn Thị Ánh Viên mới đây khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc cô tham dự một sự kiện. Trong ảnh, Ánh Viên diện chiếc đầm trắng thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ lộng lẫy, sang trọng.

‘Nàng tiên cá’ Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng- Ảnh 1.

Ánh Viên xinh đẹp khi dự một sự kiện

ẢNH: FBNV

Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng săn chắc của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bài đăng của Ánh Viên nhận được hơn 21.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận, phần lớn là những lời khen ngợi cho nhan sắc "phát sáng" của cô. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh đầy nữ tính, khác xa so với dáng vẻ mạnh mẽ, giản dị của cô trên đường đua xanh năm nào.

"Thi hoa hậu dễ lắm, Viên chỉ cho", một tài khoản hài hước bình luận, mượn lại câu nói quen thuộc trong các clip dạy bơi nổi tiếng của Ánh Viên: "Học bơi dễ lắm, Viên chỉ cho". Một người khác viết: "Khác một trời một vực", trong khi có người ví von đầy thơ: "Tiên cá lên bờ thành tiên nữ luôn".

'Nàng tiên cá' Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng- Ảnh 2.
‘Nàng tiên cá’ Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng- Ảnh 3.
‘Nàng tiên cá’ Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng- Ảnh 4.
‘Nàng tiên cá’ Ánh Viên gây sốt với nhan sắc siêu thăng hạng- Ảnh 5.

Ánh Viên nay đã "lột xác"...

ẢNH: FBNV

Từng là biểu tượng vàng của bơi lội Việt Nam và khu vực, Ánh Viên sở hữu bảng thành tích đồ sộ với nhiều huy chương quốc tế, đặc biệt là những HCV SEA Games. Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô lựa chọn theo đuổi con đường học vấn và phát triển bản thân theo hướng mới.

Ánh Viên hiện cũng rất nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, với những video hướng dẫn bơi "triệu view", đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng về thể thao và lối sống lành mạnh.

