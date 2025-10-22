Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Không đài nào phát sóng trực tiếp U.23 Việt Nam đấu 3 đội mạnh tại Trung Quốc: Tại sao?

Thu Bồn
Thu Bồn
22/10/2025 17:16 GMT+7

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) từ ngày 12 đến 18.11.

U.23 Việt Nam gặp Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc

Giải đấu quy tụ 4 đội tuyển U.23 giàu tiềm năng và có chất lượng chuyên môn bao gồm U.23 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan, chủ nhà Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển U.23 Việt Nam được mời góp mặt tại giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức. Tuy nhiên, giải đấu này không được phát sóng ở bất kỳ kênh nào tại Việt Nam, do không có đơn vị truyền hình nào sở hữu bản quyền.

Đây không chỉ là kết quả của bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá được ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), việc tiếp tục góp mặt tại giải CFA Team China Panda Cup còn là sự khẳng định uy tín, năng lực chuyên môn và phong độ ổn định của đội tuyển U.23 Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Không đài nào phát sóng trực tiếp U.23 Việt Nam đấu 3 đội mạnh tại Trung Quốc: Tại sao?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3.2025, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U.23 Hàn Quốc 1-1, hòa U.23 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U.23 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng ba chung cuộc. Thủ môn Cao Văn Bình còn được ban tổ chức bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

CFA Team China Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển tham dự hướng tới vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U.23 Việt Nam, đây là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại cùng thời điểm với đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11.2025.

Tin liên quan

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào

'Vua phạt góc' Tuyết Dung giã từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Sự nghiệp rất đỗi tự hào

Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tuyết Dung – biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam – chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại sự nghiệp huy hoàng để chuyển sang công tác huấn luyện.

Đội tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục chưa từng có tại SEA Games

Vị trí nhạy cảm nhất đội tuyển Việt Nam: Thời của thủ môn cao 1,91 m đã đến?

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc trung quốc Uzbekistan U.23 Việt Nm U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận