Không đài nào phát sóng trực tiếp U.23 Việt Nam đấu 3 đội mạnh tại Trung Quốc: Tại sao?

U.23 Việt Nam gặp Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc

Giải đấu quy tụ 4 đội tuyển U.23 giàu tiềm năng và có chất lượng chuyên môn bao gồm U.23 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan, chủ nhà Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển U.23 Việt Nam được mời góp mặt tại giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức. Tuy nhiên, giải đấu này không được phát sóng ở bất kỳ kênh nào tại Việt Nam, do không có đơn vị truyền hình nào sở hữu bản quyền.



Đây không chỉ là kết quả của bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá được ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), việc tiếp tục góp mặt tại giải CFA Team China Panda Cup còn là sự khẳng định uy tín, năng lực chuyên môn và phong độ ổn định của đội tuyển U.23 Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3.2025, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U.23 Hàn Quốc 1-1, hòa U.23 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U.23 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng ba chung cuộc. Thủ môn Cao Văn Bình còn được ban tổ chức bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

CFA Team China Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển tham dự hướng tới vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U.23 Việt Nam, đây là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại cùng thời điểm với đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11.2025.