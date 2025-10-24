Lịch thi đấu giải hạng nhất: Công Phượng và Minh Vương ‘chạm trán’ HLV Park Hang-seo

Trận hay nhất vòng 5 giải hạng nhất có VAR, đội của HLV Park Hang-seo gặp khó

Có thể nói trận đấu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh (có HLV Park Hang-seo làm cố vấn) trên sân Bình Phước, diễn ra lúc 18 giờ ngày 26.10 là trận cầu tâm điểm của vòng 5.

Đây đều là 2 đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, có tham vọng thăng hạng. Đồng thời, đôi bên còn sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. CLB Trường Tươi Đồng Nai có Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Sơn, Ngọc Đức, Tự Nhân... Đoàn quân của HLV Việt Thắng được đánh giá cao hơn, nhưng bên kia chiến tuyến, HLV Paulo Foiani cũng sở hữu loạt cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm như Tuấn Linh, Hải Huy, Xuân Quyết, Đức Chinh, Văn Thành...

Đây cũng là một trong những trận đấu ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch cũng như cuộc cạnh tranh suất đá play-off thăng hạng. Lúc này, CLB Trường Tươi Đồng Nai dẫn đầu bảng với 10 điểm, hơn đội Bắc Ninh 2 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu này được kỳ vọng diễn ra hấp dẫn. Với tính chất quan trọng, VAR sẽ được áp dụng trong trận đấu này.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chờ đợi được chứng kiến khoảnh khắc chạm mặt giữa HLV Park Hang-seo và những cậu học trò cũ như Xuân Trường, Công Phượng, Tấn Trường... Trong vai trò cố vấn của CLB Bắc Ninh, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam thường xuyên ngồi dự khán các trận mà đội nhà thi đấu, kể cả các trận sân khách.

HLV Park Hang-seo nhiều khả năng có mặt trên sân Bình Phước và gặp gỡ các học trò cũ ẢNH: CLB BẮC NINH

Bám đuổi đội đầu bảng

Do trận đấu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh diễn ra muộn nhất vòng, các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu cần phải giành chiến thắng để gây sức ép lên thầy trò HLV Việt Thắng. Đội đầu tiên hướng đến mục tiêu này là CLB TP.HCM. Họ có chuyến làm khách đến sân của CLB Long An, thi đấu lúc 16 giờ ngày 24.10. Thời điểm này, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vẫn đang bất bại và được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà.

Đến 17 giờ ngày 25.10, CLB Khánh Hòa, đội đang đứng nhì bảng cũng hướng đến 1 chiến thắng khi tiếp đón đội Trẻ PVF-CAND trên sân nhà. Với lực lượng, kinh nghiệm vượt trội, thầy trò HLV Trần Trọng Bình chắc chắn đặt mục tiêu giành 3 điểm. Nếu làm được điều này, CLB Khánh Hòa sẽ tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.

Ba cặp đấu còn lại ở vòng này là Đội Đại học Văn Hiến - Phú Thọ (16 giờ ngày 25.10), CLB Quy Nhơn - Thanh Niên TP.HCM (18 giờ ngày 25.10) và CLB Đồng Tháp - Quảng Ninh (16 giờ ngày 26.10).







