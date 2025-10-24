Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hàng thủ mới của đội tuyển Việt Nam: Cao lớn và đẳng cấp hơn

Hồng Nam
Hồng Nam
24/10/2025 00:00 GMT+7

Cuộc cách mạng hàng thủ sẽ giúp HLV Kim Sang-sik xây dựng đội tuyển Việt Nam bản lĩnh và chắc chắn hơn.

Đội tuyển Việt Nam chào đón lứa trung vệ mới

Dù có 2 trận đấu thiếu thuyết phục trước Nepal (thắng 3-1 và 1-0) ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng vẫn có tín hiệu tích cực nơi đội tuyển Việt Nam.

Cuộc chuyển giao lực lượng đã bắt đầu, dù mới ở mức độ manh nha, nhưng là dấu chân đầu tiên trên hành trình biến đổi đội tuyển quốc gia của HLV Kim Sang-sik.

Ở trận lượt về với Nepal, ông Kim đã tin dùng Hiểu Minh ở hàng thủ. Đáp lại, trung vệ sinh năm 2004 có trận đấu phòng ngự chắc chắn, truy cản tốt, không mắc sai lầm nào. Anh cũng đánh đầu chuyền bóng khiến đối thủ lúng túng phản lưới, ghi bàn duy nhất cho Việt Nam.

Hàng thủ mới của đội tuyển Việt Nam: Cao lớn và đẳng cấp hơn- Ảnh 1.

Hiểu Minh (số 4) và Nhật Minh (số 16) được gọi lên đội tuyển Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Thực tế, cơ hội đến với Hiểu Minh một phần do trung vệ trụ cột Tiến Dũng dính chấn thương lưng. Tuy nhiên, ngay cả khi Tiến Dũng lành lặn, nhiều khả năng ông Kim cũng sẽ đặt niềm tin vào Hiểu Minh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định với Báo Thanh Niên: "Một số gương mặt U.23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức đá chính cho đội tuyển. Vấn đề chỉ là lựa chọn thời điểm phù hợp để tin dùng họ". 

Với màn ra mắt thuận lợi của Hiểu Minh, HLV Kim Sang-sik đã có thêm niềm tin vào lứa trung vệ trẻ để cải tổ hàng thủ, vốn là vị trí ít biến động nhất của đội tuyển Việt Nam trong 7 năm qua.

Những "cận vệ" như Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh đã trưởng thành từ mùa xuân kỳ diệu tại Thường Châu năm 2018, khi U.23 Việt Nam đoạt tấm HCB lịch sử ở giải châu Á. Duy Mạnh, Tiến Dũng sau đó trở thành mảnh ghép quan trọng ở hàng thủ của HLV Park Hang-seo trong suốt 5 năm (2018 - 2022), chỉ có Xuân Mạnh là ra sân ít hơn. 

Sau khi HLV Philippe Troussier cải tổ hàng thủ với Tuấn Tài, Việt Anh và sớm ra đi sau 1 năm không thành công, HLV Kim Sang-sik đã đến, dùng trở lại những trụ cột thời thầy Park để "đóng đinh" hàng thủ. 

Chức vô địch AFF Cup 2024 cho thấy, những trung vệ dày dạn như Duy Mạnh, Tiến Dũng còn nguyên giá trị bởi đẳng cấp, uy tín lẫn sự thấu hiểu văn hóa tổ chức ở đội tuyển Việt Nam. 

Dù vậy, để tính tới những mục tiêu xa hơn (Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030), khi những trung vệ trụ cột hiện nay sẽ già đi thêm 2, 3 tuổi, rõ ràng HLV Kim Sang-sik không thể chỉ cố định từng ấy lựa chọn. 

Hàng thủ mới của đội tuyển Việt Nam: Cao lớn và đẳng cấp hơn- Ảnh 2.

Hiểu Minh (trái) sẵn sàng kế cận đàn anh

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển Việt Nam cần sự tiếp nối mạch lạc giữa các thế hệ. Sau khi lứa 1999, 2000 (với Việt Anh, Thanh Bình) đã lên tuyển và chưa để lại nhiều ấn tượng, HLV Kim Sang-sik đang lứa tầm mắt đến lứa 2003, 2004, nơi Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng đều đang chiến đấu dưới màu áo U.23 và còn 2 giải trẻ để nâng tầm.

Lý Đức đã ra sân trước Malaysia, Hiểu Minh đá chính trước Nepal... ở vòng loại Asian Cup. Đó chính là cam kết đặt niềm tin nơi người trẻ của thầy Kim. Các trung vệ trẻ sẽ tiếp tục có cơ hội trong 1 năm tới, nếu chứng tỏ giá trị ở SEA Games hay VCK U.23 châu Á. Bánh xe chuyển giao đã bắt đầu lăn từ lúc này. 

Chờ dòng máu ngoại 

Đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón những trung vệ mang dòng máu ngoại vào năm 2026. Hồ sơ về trung vệ Gustavo Sant Ana (CLB Đà Nẵng) đang được xét duyệt, sau khi được Bộ VH-TT-DL đề xuất với Bộ Tư pháp. 

Gustavo 30 tuổi, có chiều cao 1,95 m. Anh đã tích lũy đủ 5 năm thi đấu tại V-League, từng khoác áo Thể Công Viettel, SLNA, Thanh Hóa và hiện tại là Đà Nẵng. Gustavo có thể hình, khả năng đeo bám và tranh chấp tốt. 

Cầu thủ cao gần 2 m sẽ mang tới giải pháp cho hàng thủ lâu nay lung lay vì bóng bổng, khi các trung vệ Việt Nam chỉ có chiều cao vừa phải.

Hàng thủ mới của đội tuyển Việt Nam: Cao lớn và đẳng cấp hơn- Ảnh 3.

Ông Kim có thể cân nhắc dùng Gustavo...

ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Hàng thủ mới của đội tuyển Việt Nam: Cao lớn và đẳng cấp hơn- Ảnh 4.

... và Kevin Phạm Ba

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Bên cạnh Gustavo, còn có những trung vệ Việt kiều như Kevin Phạm Ba (Nam Định), Adou Minh (CLB Công an Hà Nội) đang ở hàng đợi. Kevin Phạm Ba (sinh năm 1994) từng lăn lộn trong làng bóng đá Pháp, sở hữu bề dày kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Cũng thi đấu tại Pháp, Adou Minh (sinh năm 1997) còn ấn tượng hơn khi lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa trước, sau màn trình diễn đẳng cấp giúp đội bóng khiêm tốn Hà Tĩnh có chuỗi bất bại cả lượt đi. 

Khung gỗ đội tuyển Việt Nam cũng hứa hẹn có dòng máu ngoại, khi thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang là cái tên tiềm năng sở hữu quốc tịch Việt Nam. 

Patrik Lê Giang là thủ môn xuất sắc bậc nhất V-League suốt 2 năm qua. Anh đã thể hiện đủ nhiều, để HLV Kim cân nhắc suất bắt chính khi đủ điều kiện. 

