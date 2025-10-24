CLB CAHN cầm vàng lại để vàng rơi

C Á TÍNH CỦA CLB CAHN

Màn so tài với Macarthur (tối 23.10) là thử thách lớn với CLB CAHN trong lần đầu bước ra biển lớn AFC Champions League 2. Dù vậy, với những thử thách đã vượt qua ở ASEAN Club Championship mùa trước cùng 2 trận tại giải châu Á mùa này, thầy trò HLV Alexandre Polking chẳng còn ngại bất cứ đối thủ quốc tế nào.

Trước đối thủ tranh chấp khỏe và rắn như Macarthur, CLB CAHN đã thể hiện cá tính chơi bóng rõ nét. Chủ động kiểm soát bóng bằng các pha đan lát, ban bật tốc độ cao, sẵn sàng đá đôi công sòng phẳng, chính CLB CAHN mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1.

HLV Polking cũng nghiên cứu kỹ điểm yếu của Macarthur, đó là dù sở hữu thể hình lý tưởng, song các cầu thủ đội khách có xu hướng xoay xở chậm, cầm bóng lâu.

CLB CAHN (trái) có trận đấu quả cảm với Macarthur ẢNH: MINH TÚ

Điểm yếu này bị CLB CAHN khai thác triệt để ở phút 30, khi trung vệ Adou Minh bất ngờ dâng cao ập vào áp sát, đoạt bóng của đối thủ, mở ra cơ hội cho Văn Đô băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Chỉ vỏn vẹn 4 giây tính từ thời điểm Adou Minh đoạt bóng đến khi lưới Macarthur rung lên, cho thấy lối đá chớp nhoáng táo bạo của CLB CAHN.

Đáng lẽ, CLB CAHN đã có thể ghi thêm 1 bàn nếu tận dụng triệt để cơ hội, như tình huống sút góc hẹp bất thành của Vitao, hay pha tỉa bóng đi cắt ngang khung thành của Đình Bắc, đều đến từ những pha xẻ nách vào biên trái ấn tượng của đội chủ nhà.

C UỘC CHIẾN KHỐC LIỆT

Ở sân chơi quốc tế mùa trước, CLB CAHN từng nhiều lần trả giá bởi những bàn thua trong 20 phút cuối trận. Học trò HLV Polking thường sa sút thể lực, mất tập trung ở thời khắc quyết định. Macarthur đã khai thác tối đa điểm yếu này, khi bắt đầu gây sức ép ở nửa sau hiệp 2, với những pha dội bóng bổng uy lực.

Để rồi lưới của thủ môn Thành Vinh (người được tung vào sân thay Nguyễn Filip) đã rung lên sau pha đánh đầu uy lực của Tomislav Uskok. Trung vệ cao 1,96 m bật cao hơn tất cả rồi đánh đầu dội xà vào lưới trước sự bất lực của cả hàng thủ CLB CAHN.

Những phút cuối, CLB CAHN gây áp lực nghẹt thở, đặc biệt bên cánh trái khi Văn Đức liên tục rê dắt từ cánh rồi ngoặt vào trung lộ để tìm cơ hội dứt điểm. Thế nhưng, học trò HLV Polking tiếp tục phung phí cơ hội, với những cú sút không đủ khó để khuất phục hàng thủ nhiều tầng của Macarthur. Hòa chung cuộc 1-1, CLB CAHN vẫn giữ ngôi đầu với 5 điểm, nhưng chỉ hơn 2 đội xếp sau 1 điểm.

Nhìn chung, đá được như CLB CAHN sau 3 trận đầu AFC Champions League 2 đã là đáng khen. Bởi dù không sở hữu đội hình toàn ngoại binh, nhưng đội quân kết hợp hài hòa giữa nội binh, cầu thủ Việt kiều và ngoại binh của HLV Polking vẫn vận hành lớp lang, nhuần nhuyễn. Dù vậy, để tiến xa ở giải châu Á, CLB CAHN không thể chỉ đá hay 70 phút. Sự tập trung đến giây cuối cùng cần được xây dựng và duy trì, thay vì lặp đi lặp lại những sai lầm từng khiến ông Polking đau đầu ở mùa giải trước.

HLV Polking khẳng định CLB CAHN sẽ chiến đấu ở cả 4 đấu trường với chiến thuật và tinh thần như nhau, không bỏ lỡ bất kỳ sân chơi nào. Thế nhưng, lịch thi đấu dày đặc (đặc biệt ở nửa cuối mùa giải) đòi hỏi CLB này cần lực lượng có chiều sâu nếu muốn đi xa.

Tuy nhiên đến lúc này, chất lượng quân số dự bị của CLB CAHN là dấu hỏi. Việc liên tục vấp ngã trong hiệp 2 cho thấy HLV Polking không có nhân tố dự phòng đủ tốt để khỏa lấp cho nhóm trụ cột, vốn phải oằn mình chơi ở nhiều giải đấu với mật độ từ 1 - 2 trận mỗi tuần.

CLB CAHN sẽ bước vào giai đoạn lượt về trong tháng tới. Để bảo vệ tấm vé đi tiếp trước sức ép của 3 đội bóng phía sau, Quang Hải cùng đồng đội cần nỗ lực hơn nữa. Trước tiên là rèn lại nền tảng thể lực và điều chỉnh khả năng tập trung để vững vàng đến những giây cuối cùng.

Sau đó là giải bài toán phung phí cơ hội. Dưới thời HLV Polking, CLB CAHN có màu sắc chơi bóng kiểm soát và tấn công bài bản, mạch lạc, nhưng khâu dứt điểm vẫn là vấn đề. Ngoại trừ bộ đôi Leo Artur và Alan Grafite, cựu vương V-League không có một chân sút đủ tin cậy để san sẻ gánh nặng ghi bàn.

Chỉ khi biết chắt chiu, thầy trò ông Polking mới không còn cảnh phải tiếc nuối như những trận hòa vừa qua.