Sao bóng đá Malaysia kêu gọi bầu Chủ tịch FAM mới phải thật sự 'chính trực'

Tiền vệ nhập tịch "lậu" Hector Hevel đã ra sân trong cả 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia tìm kiếm Chủ tịch mới cho FAM

Cựu tiền đạo đội tuyển Malaysia Azlan Johar kỳ vọng đại hội sắp tới của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tìm thấy một Chủ tịch mới có năng lực và phẩm chất chính trực để tránh đi theo vết xe đổ đáng xấu hổ hiện tại.

Đây là tiếng nói mới nhất từ dư luận và các chuyên gia bóng đá, phản đối FAM đã khiến bóng đá Malaysia chìm trong "tủi hổ" vì hành vi làm giả giấy tờ để đưa vào sân 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" tại vòng loại Asian Cup 2027 dẫn đến án phạt nặng từ FIFA.

Cưu trung phong Harimau Malayia từ năm 1983 đến 1987 bày tỏ trên Astro Arena: "Gửi tất cả những người có thẩm quyền lựa chọn Chủ tịch FAM, xin hãy suy nghĩ kỹ và chọn một cá nhân có kinh nghiệm và năng lực.

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ ghé Malaysia ngày 25.10, nhưng sẽ không nương tay với FAM ảnh: Reuters

Điều quan trọng nhất là bầu một Chủ tịch trung thực và không làm theo ý muốn của bất kỳ ai. Ngay cả khi có người yêu cầu bạn làm điều gì đó mà bạn không thể làm, hãy lên tiếng.

Là một Chủ tịch FAM chính trực, ngài phải sử dụng quyền lực của mình một cách tốt nhất có thể, vì sự tiến bộ của bóng đá quốc gia Malaysia. Nếu không có được lãnh đạo chính trực, nền bóng đá của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả".

FAM cần ngưng đổ lỗi và nhận sai

Cũng trên Astro Arena, cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad (Azzudin) cảnh báo người hâm mộ Harimau Malaya nên chuẩn bị tâm lý cho những án phạt thậm chí còn nặng hơn từ FIFA và cả AFC, đồng thời kêu gọi FAM hãy ngưng đổ lỗi và biết xấu hổ.

Bóng đá Malaysia đối diện vụ bê bối "đáng xấu hổ" nhất từ đại án dàn xếp tỷ số năm 1994 ảnh: Ngọc Linh

Ông nhấn mạnh: "FAM có thể bắt tay với Chủ tịch FIFA (ông Gianni Infantino sẽ đến Malaysia ngày 25.10 để ký thỏa thuận phát triển bóng đá ASEAN - PV), nhưng luật là luật. FAM cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Bóng đá Malaysia có thể nhận án đình chỉ hoặc thậm chí nhận án phạt nặng hơn. Bởi vì chẳng có lý do gì để chống lại FIFA cả. Tôi đảm bảo FIFA đã nắm rõ mọi chi tiết trong "túi" của họ rồi".

Bản thân FAM cũng bị FIFA phạt khoảng 11,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, FAM vẫn khẳng định nếu kháng cáo FIFA bất thành sẽ kiện lên Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Một luật sư Malaysia cho rằng FAM có thể sẽ phải tốn thêm gần 8 tỉ đồng nếu kiện lên CAS.