Nếu FAM ‘bất tuân’ án phạt FIFA, Malaysia sẽ tốn thêm 7,88 tỉ đồng kiện lên CAS

Ngày 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo án phạt cho FAM vì tổ chức này đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. 7 cầu thủ được FIFA nhắc tên trong án phạt gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo FIFA, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng). Trong khi đó, FAM cũng bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng).

FAM phải tốn rất nhiều tiền vì vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau án phạt trên, Phó chủ tịch Datuk Sivasundaram cho biết FAM đã gửi đơn kháng cáo đến FIFA vào ngày 15.10. Các tài liệu cũng như chi tiết mà FAM gửi đến FIFA cũng được giữ bí mật. Dự kiến, ngày 30.10, FAM sẽ nhận được kết quả kháng cáo từ FIFA. Nếu tiếp tục không hài lòng với các quyết định cuối cùng của FIFA, FAM sẽ gửi đơn lên tổ chức cao hơn là Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để được xem xét.

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Tuy nhiên, theo luật sư Zhafri Aminurrashid, việc gửi đơn xem xét lên CAS lần này sẽ không còn miễn phí như những thứ FAM đã làm. Thay vào đó, tổ chức này phải tốn đến 1,27 triệu Ringgit Malaysia (hơn 7,88 tỉ đồng).

Ông Zhafri Aminurrashid chia sẻ: “Bỏ ra 1 triệu Ringgit Malaysia (hơn 6,2 tỉ đồng) để gửi lên CAS thật sự là con số rất lớn. Thậm chí, nếu phát sinh vấn đề, số tiền này còn có thể tăng thêm”.

Ông Zhafri Aminurrashid phân tích thêm: "Ngoài việc bỏ ra 1 triệu Ringgit Malaysia để gửi đơn đến CAS, FAM còn tốn nhiều khoản phí như phí luật sư, dao động từ 100.000 đến 200.000 Ringgit Malaysia (từ hơn 622 triệu đồng đến gần 1,25 tỉ đồng). Tiếp theo là phí nhân chứng chuyên môn, có thể lên tới 10.000 đến 50.000 Ringgit Malaysia (hơn 62 triệu đồng đến hơn 311 triệu đồng) cho mỗi nhân chứng. Tổng chi phí phát sinh lên tới gần 270.000 Ringgit Malaysia (1,68 tỉ đồng)”.

Luật sư Zhafri Aminurrashid cũng nhấn mạnh: “Thông thường, tổng chi phí này sẽ do cả 2 bên, tức FIFA và FAM cùng chi trả. Tuy nhiên, do FAM không đồng tình với phán quyết và đơn phương gửi khiếu nại lên CAS nên FIFA sẽ không trả tiền. Thay vào đó, FAM phải trả toàn bộ trước. Nếu FAM không chi trả, đơn kháng cáo gửi lên CAS sẽ bị bác bỏ".

Malaysia sẽ tốn thêm 1,27 triệu Ringgit Malaysia (hơn 7,88 tỉ đồng) nếu gửi đơn đến CAS ẢNH: NGỌC LINH

Trong buổi họp báo đặc biệt của FAM ngày 17.10, luật sư Vittoz, người đứng đầu vụ xử lý đơn kháng cáo pháp lý cũng thừa nhận khả năng sẽ gửi đơn đến CAS.

Ông Vittoz bày tỏ: “Sau khi có quyết định của FIFA ngày 30.10, chúng tôi sẽ thông báo cho các bên trong cùng ngày hoặc ngay sau đó. Các cầu thủ không hài lòng với kết quả có thể đưa vụ việc của mình lên CAS. Mục tiêu của FAM trong suốt quá trình tố tụng là bảo vệ các cầu thủ và làm rõ rằng FAM, với tư cách là một tổ chức, không liên quan đến hành vi giả mạo bị cáo buộc dẫn đến lệnh trừng phạt".