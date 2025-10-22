Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Madam Pang bị chỉ trích vì thái độ khó hiểu, bóng đá Thái Lan sóng gió dữ dội

Văn Trình
Văn Trình
22/10/2025 16:10 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) đang nhận chỉ trích vì liên tục im lặng sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải. Trong khi đó, truyền thông Thái Lan mới đây cũng đã đưa ra những gương mặt tiềm năng, sắp dẫn dắt đội tuyển xứ chùa vàng.

Madam Pang 'biến mất' khi bóng đá Thái Lan gặp biến cố lớn

Quyết định sa thải HLV Masatada Ishii được FAT công bố vào chiều 21.10. Tính từ lúc nhậm chức (12.2024), nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ có khoảng 10 tháng làm việc cùng bóng đá Thái Lan. Chính vì thế, truyền thông xứ chùa vàng đánh giá đây là hành động bất ngờ của FAT, nhất là khi HLV Masatada Ishii vừa giúp đội tuyển Thái Lan có 2 chiến thắng trước Đài Loan, qua đó vớt lại hy vọng dự Asian Cup 2027.

Suốt quá trình HLV Masatada Ishii làm việc ở Thái Lan, bà Madam Pang với tư cách là Chủ tịch FAT luôn có mặt, giúp đỡ ông. Ở các trận giao hữu lẫn chính thức, bà Madam Pang cũng có mặt, động viên HLV Masatada Ishii cùng các học trò. Dù vậy, kể từ khi FAT thông báo sa thải HLV Masatada Ishii, Madam Pang vẫn chưa có bất kỳ động thái hay chia sẻ nào.

Madam Pang bị chỉ trích vì thái độ khó hiểu, bóng đá Thái Lan sóng gió dữ dội- Ảnh 1.

Madam Pang vẫn im lặng kể từ khi HLV Masatada Ishii bị sa thải

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự im lặng của Chủ tịch FAT khiến CĐV Thái Lan không khỏi thắc mắc. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích vị tỉ phú này và cho rằng bà đang trốn tránh trách nhiệm.

Chia sẻ trên trang Khao Sod, chuyên gia bóng đá Thái Lan Yingrak Raksuwan bức xúc: "Tôi đã làm việc, đưa tin và gặp trực tiếp 4 chủ tịch gần nhất của FAT. Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ không có sự ngạc nhiên nếu các vị chủ tịch này đều có chung 1 cách xử lý khủng hoảng là biến mất khi bóng đá Thái Lan gặp biến cố lớn".

Chuyên gia Yingrak Raksuwan cũng nhắc trực tiếp bà Madam Pang: "Trong nhiệm kỳ này, Madam Pang có thể được đánh giá cao hơn. Bà thường thể hiện sự bức xúc, gửi thông điệp trực tiếp đến CĐV Thái Lan thông qua các bài đăng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, mỗi khi có vấn đề phát sinh, bà lại có xu hướng biến mất".

Chuyên gia Yingrak Raksuwan nhấn mạnh: "Đừng để cấp dưới (Ủy ban kỹ thuật của FAT) phải chịu đựng những lời chỉ trích từ người hâm mộ. Các nhà lãnh đạo nên có hành động gì trong thời điểm này. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tôi muốn nói rõ yêu cầu này”.

Ứng cử viên số 1 dẫn dắt đội tuyển Thái Lan lộ diện

Theo trang Thairath, sau khi bất ngờ chia tay HLV Masatada Ishii, FAM dự kiến sẽ có cuộc họp vào hôm nay (22.10) để bàn về HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia. Nhiều gương mặt kỳ cựu được FAT cân nhắc, trong đó có cả cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang. Hiện ông Anthony Hudson, cựu HLV của BG Pathum United và hiện là Giám đốc kỹ thuật của FAT đang nổi lên là ứng cử viên số 1 cho vị trí này.

Trang Thairath viết: “Việc bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ diễn ra sớm nhất là trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là đầu tuần sau. FAT phải gấp rút hành động vì "Voi chiến" sẽ có trận đấu giao hữu với Singapore ngày 13.11. Đồng thời, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho chuyến làm khách trên sân Sri Lanka vào ngày 18.11, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027".

Madam Pang bị chỉ trích vì thái độ khó hiểu, bóng đá Thái Lan sóng gió dữ dội- Ảnh 2.

Ông Anthony Hudson là ứng cử viên số 1 dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Dù vậy, FAT vẫn đang cân nhắc các HLV khác

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang Thairath bình luận thêm: "FAT đã chọn được 2 HLV và đang trong quá trình liên hệ, đàm phán. Khi được hỏi về tin đồn Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson, ông Chanwit cho biết theo quan điểm cá nhân, Anthony Hudson là ứng cử viên hàng đầu. HLV Anthony Hudson có lợi thế hơn những người khác nhờ kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Thái Lan cũng như từng dẫn dắt BG Pathum United. Tuy nhiên, FAT hiện cũng sẽ cân nhắc các lựa chọn khác”.

Tin liên quan

HLV Shin Tae-yong gây sốc vì chủ động ‘gợi ý’ muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

HLV Shin Tae-yong gây sốc vì chủ động ‘gợi ý’ muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa tổ chức cuộc họp để tìm kiếm nhà cầm quân mới thay thế HLV Kluivert bị sa thải gần đây sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ông Shin Tae-yong bất ngờ mở lời muốn trở lại.

David Beckham chơi lớn, sắp đưa Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi

Cầu thủ nhập tịch lậu bị FIFA xử phạt, bất ngờ ‘biến mất’: Bóng đá Malaysia nhiễu loạn

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển thái lan Anthony Hudson Nhật Bản sa thải Đông Nam Á Madam Pang Masatada Ishii
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận