Madam Pang bị chỉ trích vì thái độ khó hiểu, bóng đá Thái Lan sóng gió dữ dội

Madam Pang 'biến mất' khi bóng đá Thái Lan gặp biến cố lớn

Quyết định sa thải HLV Masatada Ishii được FAT công bố vào chiều 21.10. Tính từ lúc nhậm chức (12.2024), nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ có khoảng 10 tháng làm việc cùng bóng đá Thái Lan. Chính vì thế, truyền thông xứ chùa vàng đánh giá đây là hành động bất ngờ của FAT, nhất là khi HLV Masatada Ishii vừa giúp đội tuyển Thái Lan có 2 chiến thắng trước Đài Loan, qua đó vớt lại hy vọng dự Asian Cup 2027.

Suốt quá trình HLV Masatada Ishii làm việc ở Thái Lan, bà Madam Pang với tư cách là Chủ tịch FAT luôn có mặt, giúp đỡ ông. Ở các trận giao hữu lẫn chính thức, bà Madam Pang cũng có mặt, động viên HLV Masatada Ishii cùng các học trò. Dù vậy, kể từ khi FAT thông báo sa thải HLV Masatada Ishii, Madam Pang vẫn chưa có bất kỳ động thái hay chia sẻ nào.

Madam Pang vẫn im lặng kể từ khi HLV Masatada Ishii bị sa thải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự im lặng của Chủ tịch FAT khiến CĐV Thái Lan không khỏi thắc mắc. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích vị tỉ phú này và cho rằng bà đang trốn tránh trách nhiệm.

Chia sẻ trên trang Khao Sod, chuyên gia bóng đá Thái Lan Yingrak Raksuwan bức xúc: "Tôi đã làm việc, đưa tin và gặp trực tiếp 4 chủ tịch gần nhất của FAT. Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ không có sự ngạc nhiên nếu các vị chủ tịch này đều có chung 1 cách xử lý khủng hoảng là biến mất khi bóng đá Thái Lan gặp biến cố lớn".

Chuyên gia Yingrak Raksuwan cũng nhắc trực tiếp bà Madam Pang: "Trong nhiệm kỳ này, Madam Pang có thể được đánh giá cao hơn. Bà thường thể hiện sự bức xúc, gửi thông điệp trực tiếp đến CĐV Thái Lan thông qua các bài đăng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, mỗi khi có vấn đề phát sinh, bà lại có xu hướng biến mất".

Chuyên gia Yingrak Raksuwan nhấn mạnh: "Đừng để cấp dưới (Ủy ban kỹ thuật của FAT) phải chịu đựng những lời chỉ trích từ người hâm mộ. Các nhà lãnh đạo nên có hành động gì trong thời điểm này. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tôi muốn nói rõ yêu cầu này”.

Ứng cử viên số 1 dẫn dắt đội tuyển Thái Lan lộ diện

Theo trang Thairath, sau khi bất ngờ chia tay HLV Masatada Ishii, FAM dự kiến sẽ có cuộc họp vào hôm nay (22.10) để bàn về HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia. Nhiều gương mặt kỳ cựu được FAT cân nhắc, trong đó có cả cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang. Hiện ông Anthony Hudson, cựu HLV của BG Pathum United và hiện là Giám đốc kỹ thuật của FAT đang nổi lên là ứng cử viên số 1 cho vị trí này.

Trang Thairath viết: “Việc bổ nhiệm HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ diễn ra sớm nhất là trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là đầu tuần sau. FAT phải gấp rút hành động vì "Voi chiến" sẽ có trận đấu giao hữu với Singapore ngày 13.11. Đồng thời, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho chuyến làm khách trên sân Sri Lanka vào ngày 18.11, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027".

Ông Anthony Hudson là ứng cử viên số 1 dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Dù vậy, FAT vẫn đang cân nhắc các HLV khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang Thairath bình luận thêm: "FAT đã chọn được 2 HLV và đang trong quá trình liên hệ, đàm phán. Khi được hỏi về tin đồn Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson, ông Chanwit cho biết theo quan điểm cá nhân, Anthony Hudson là ứng cử viên hàng đầu. HLV Anthony Hudson có lợi thế hơn những người khác nhờ kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Thái Lan cũng như từng dẫn dắt BG Pathum United. Tuy nhiên, FAT hiện cũng sẽ cân nhắc các lựa chọn khác”.