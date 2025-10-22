HLV Shin Tae-yong gây sốc vì chủ động ‘gợi ý’ muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Sau đội tuyển Indonesia, Thái Lan và cả Singapore đều không có HLV trưởng

Đây là diễn biến đầy bất ngờ với các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á khi có đến 3 nơi gồm Indonesia, Thái Lan và Singapore đều trống ghế HLV trưởng, vì các nhà cầm quân lần lượt gồm Kluivert (Hà Lan), Masatada Ishii và Tsutomu Ogura (cùng người Nhật Bản) đã bị sa thải.

HLV Shin Tae-yong trong thời gian còn dẫn dắt đội tuyển Indonesia Ảnh: AFP

Sự trống vắng trên ghế HLV ở các đội tuyển này, lập tức các nhà cầm quân tên tuổi người Hàn Quốc, gồm Park Hang-seo (cựu HLV đội tuyển Việt Nam) và Shin Tae-yong đang rỗi việc đã được đề cập sẽ là các ứng viên thay thế sáng giá.

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam không có tên trong danh sách đề cập này, vì đang rất hài lòng và hạnh phúc với công việc của mình hiện nay, khi duy trì thành tích ổn định cho cả đội U.23 đang chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây.

Gần đây, HLV Shin Tae-yong từng được mời gọi trở lại đội tuyển Indonesia ngay sau khi HLV Kluivert vừa bị sa thải. Tuy nhiên, thời điểm CĐV Indonesia kêu gọi PSSI mời lại ông Shin Tae-yong là ngay lúc nhà cầm quân 55 tuổi này vướng vụ tranh cãi bị CLB Ulsan HD (Hàn Quốc) sa thải với nhiều bất đồng nội bộ vào ngày 9.10.

Ông Shin Tae-yong khi đó đã phủ nhận thông tin sẽ trở lại đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, mới đây ông bày tỏ trên kênh media Goalpost, rằng rất sẵn sàng và ưu tiên trở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá xứ vạn đảo nếu nhận lời mời phù hợp.

"Nếu có lời đề nghị, tất nhiên tôi sẽ cân nhắc. Nhưng nguyên tắc của tôi là, nếu có lời đề nghị tốt, tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì. Thành thật mà nói, trái tim tôi luôn hướng về Indonesia. Kể cả khi có lời đề nghị tốt hơn một chút từ một quốc gia khác, nhưng Indonesia chân thành đề nghị, Indonesia sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi", HLV Shin Tae-yong xác nhận.

Mặc dù vậy, Shin Tae-yong cũng khẳng định là đến thời điểm này (ngày 22.10), ông chưa nhận bất cứ lời đề nghị nào từ PSSI, sau khi cơ quan bóng đá này có cuộc họp để bàn bạc tìm kiếm nhà cầm quân mới vào ngày 21.10.

Ông Park Hang-seo (cựu HLV đội tuyển Việt Nam), hiện cũng được nhiều đội tuyển khu vực Đông Nam Á mời gọi Ảnh: Minh Hoàng

"(Lời đề nghị) từ Indonesia ư? Không. Chưa hề có cuộc gọi điện thoại hay lời đề nghị chính thức nào cả. Hoàn toàn không có gì cả", HLV Shin Tae-yong khẳng định.

Ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia và đội U.23 từ năm 2020 đến đầu năm 2025 thì bị sa thải. Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Indonesia, ông đã giúp đội tuyển này tăng 48 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 173 lên hạng 125 vào đầu năm 2025.

Bên cạnh HLV Shin Tae-yong, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo cũng được báo chí Indonesia đề cập sẽ là ứng cử viên cho chiếc ghế nóng của đội tuyển xứ vạn đảo. HLV Park Hang-seo cho đến nay chưa lên tiếng về thông tin ông được tiến cử dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Ngoài ra, báo chí Indonesia cũng hé lộ khả năng PSSI vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ "Hà Lan hóa", khi sẽ mời một HLV người Hà Lan khác dẫn dắt đội tuyển là ông Frank de Boer. Bên cạnh đó, là cựu HLV đội tuyển Uzbekistan, ông Timur Kapadze cũng là ứng viên.

Trong khi đó, 2 đội tuyển Thái Lan và Singapore đang bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV mới thay thế. Với đội tuyển Thái Lan, có tin cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang (cựu HLV CLB HAGL) sẽ trở lại, còn Singapore đang sử dụng HLV tạm quyền Gavin Lee, có thể sẽ ký hợp đồng chính thức và dài hạn.