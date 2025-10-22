Cầu thủ nhập tịch lậu bị FIFA xử phạt, bất ngờ ‘biến mất’: Bóng đá Malaysia nhiễu loạn

Chưa rõ thông tin 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia kháng án hay chưa

"Hiện tại, tôi không thể nói gì thêm. Dù chuyện gì xảy ra, CLB sẽ được thông tin đầy đủ hơn và biết phải nói gì. Tôi hiện không biết Facundo Garces đang ở đâu. Gần đây, cậu ấy cũng không nói bất cứ điều gì với tôi", HLV Eduardo Coudet của CLB Deportivo Alaves cho biết, theo trích dẫn của trang Futbol Fantasy (về giải La Liga ở Tây Ban Nha) ngày 21.10.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng Ảnh: Ngọc Linh

Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng với cáo buộc làm giả hồ sơ và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65,9 triệu đồng). Các cầu thủ còn lại là Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng nhận án phạt tiền từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA lên đến 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vào ngày 25.9, vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại trên đã được FIFA chứng minh không có gốc gác Malaysia (qua thông báo chi tiết ngày 6.10).

Ngày 14.10, FAM đã nộp đơn kháng cáo trường hợp của họ lên FIFA và do luật sư Serge Vittoz đứng đầu vụ xử lý đơn kháng cáo pháp lý, trong khi với 7 cầu thủ liên quan sẽ gửi đơn kháng cáo riêng thông qua đội ngũ pháp lý của mình.

Nhưng đến nay vẫn chưa rõ các cầu thủ nhập tịch này đã kháng cáo hay chưa, trong khi HLV Eduardo Coudet của CLB Deportivo Alaves thừa nhận, ông không rõ tung tích cầu thủ của mình quản lý là Facundo Garces.

Facundo Garces cũng là cầu thủ dính vạ miệng, khi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là mình có nguồn gốc Malaysia thông qua ông bà cố nội (sai quy định của FIFA), trước khi đính chính là do lỗi dịch thuật và khẳng định mình có nguồn gốc từ ông bà nội.

Mặc dù vậy, FIFA đã tìm ra sự thật, ông bà nội của Facundo Garces không có gốc gác Malaysia như các tài liệu chính thức do FAM đệ trình, mà tất cả đều từ Argentina.

CLB Deportivo Alaves hiện đã loại Facundo Garces khỏi danh sách thi đấu mùa giải La Liga 2025 - 2026, cho đến khi tiến trình pháp lý được hoàn tất.

FAM nộp giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" cho FIFA?

Theo báo chí Malaysia, FAM đã nộp giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch lên FIFA trong quá trình kháng cáo được thực hiện trước đó. Thành viên Ban chấp hành FAM, ông Mohd Hisamudin Yahaya cho biết, các tài liệu này đã được đính kèm theo thông tin từ luật sư thể thao quốc tế đại diện cho FAM, ông Serge Vittoz.

CĐV Malaysia từng nghi ngờ vì các cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt, 'trông không có gì liên quan đến Malaysia' Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng tôi đã gửi (các tài liệu bao gồm giấy khai sinh) cho FIFA, chờ họ (Ủy ban Kháng cáo FIFA) phản hồi vào ngày 30.10", ông Mohd Hisamudin Yahaya nói với báo chí Malaysia ngày 21.10.

Trước đó, luật sư Serge Vittoz thông báo, đơn kháng cáo chính thức của FAM đã được nộp vào ngày 14.10, sau quyết định ban đầu của Ủy ban Kỷ luật FIFA.

"Tình hình hiện tại là quyết định ban đầu đã được ban hành vào tháng 9. Trong thời hạn quy định, chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo chính thức vào ngày 14.10. Chúng tôi được thông báo rằng quyết định chính thức sẽ được Ủy ban Kháng cáo ban hành vào ngày 30.10. Nhiều khả năng quyết định này sẽ được thông báo cho các bên liên quan trong cùng ngày hoặc vài ngày sau đó", luật sư Serge Vittoz cho biết.

Cũng theo luật sư Serge Vittoz, quá trình kháng cáo này là một cơ hội quan trọng để FAM trình bày các lập luận và tài liệu bổ sung để bảo vệ vị thế của họ ở cấp độ quốc tế. Nếu quyết định của Ủy ban Kháng cáo không có lợi cho Malaysia, FAM vẫn có kênh tiếp theo để đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để xem xét thêm.

Nhưng tiến trình này sẽ kéo dài, và có nhiều khả năng sẽ được giải quyết trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc, để Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra án kỷ luật các bên liên quan và tiến hành phân nhóm hạt giống, tổ chức bốc thăm chia bảng cho các đội dự vòng chung kết giải đấu này.