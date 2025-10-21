Chủ tịch FIFA đến Malaysia, gặp FAM để làm gì: Vụ giả mạo hồ sơ có liên quan?

Ông Gianni Infantino có mặt ở Malaysia ngày 25.10

Kênh truyền hình Astro nhấn mạnh, thông tin này đã được những trang báo địa phương tại Kuala Lumpur xác nhận là chính xác. Dự kiến, ông Gianni Infantino sẽ xuất hiện vào ngày 25.10. Thậm chí, trong ngày này, ông Gianni Infantino dự kiến cũng gặp trực tiếp các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Ông Gianni Infantino sẽ có mặt ở Malaysia ngày 25.10 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, việc ông Gianni Infantino đến Malaysia không liên quan gì đến vụ việc nước này vừa nhận án phạt vì nhập tịch 7 lậu cầu thủ. Trang Metro viết: “Dựa trên báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, ông Gianni Infantino chỉ đến Malaysia để ký một thỏa thuận phát triển bóng đá của khu vực Đông Nam Á (ASEAN), nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá trong khu vực. Cuộc gặp gỡ với FAM cũng sẽ chỉ diễn ra ở Trung tâm huấn luyện quốc gia (NTC) tại Putrajaya, nơi sẽ là trọng tâm chính trong quá trình phát triển đội tuyển quốc gia dưới sự quản lý của tổ chức này”.

“Ngoài 2 sự kiện trên, ông Gianni Infantino được cho sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các án phạt của FIFA đối với FAM”, kênh Astro bình luận thêm.

Trang ASEAN FOOTBALL đánh giá: “Chuyến thăm sẽ mang tính bước ngoặt, tăng cường hợp tác và phát triển bóng đá trên khắp Đông Nam Á”.

Trong khi đó, ký giả của trang Bharian cho biết ngoài ông Gianni Infantino, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có mặt ở Malaysia trong vài ngày tới: “Chủ tịch Gianni Infantino dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Malaysia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 vào năm 2025. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 với chủ đề "Tính bao trùm và bền vững" sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 26 đến ngày 28.10, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao từ 10 quốc gia thành viên ASEAN. Ngoài ra, các đối tác đối thoại chính bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng có đại diện cấp cao đến dự, trong đó nổi bật là ông Donald Trump”.

Ngoài ông Gianni Infantino, Tổng thống Donald Trump (trái) cũng sẽ đến Malaysia ẢNH: REUTERS

Trang Kosmos đánh giá, việc ông Gianni Infantino có mặt ở Malaysia đơn thuần chỉ nhằm mục đích khích lệ sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Trong những năm qua, ông Gianni Infantino nhiều lần nhấn mạnh tình yêu bóng đá mãnh liệt của khu vực và hứa hẹn hỗ trợ phát triển, đặc biệt là qua việc công nhận thành tích của các đội tuyển và CLB. Đồng thời, ở các trận chung kết AFF Cup, người đứng đầu của FIFA cũng trở thành khách mời đặc biệt, trao cúp cho đội vô địch.