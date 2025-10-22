Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

David Beckham chơi lớn, sắp đưa Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi

Giang Lao
Giang Lao
22/10/2025 12:00 GMT+7

Theo nhà báo Ekrem Konur của ESPN, Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham sắp thực hiện một phi vụ chuyển nhượng lớn, khi đề nghị chiêu mộ tiền đạo Robert Lewandowski từ Barcelona với hợp đồng 2 năm, để thi đấu cùng Messi từ năm 2026.

Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi, Suarez sẽ giải nghệ?

Ông David Beckham hiện đã trở lại Inter Miami, để sát cánh cùng Messi và đồng đội chuẩn bị bước vào các trận tranh tài tại vòng play-off MLS Cup gặp Nashville SC vòng 1 (trong chuỗi 3 trận), với trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 7 giờ ngày 25.10 trên sân nhà Chase.

David Beckham chơi lớn, sắp đưa Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi- Ảnh 1.

Ông David Beckham quyết tâm biến Inter Miami thành ‘siêu CLB’ để thuyết phục Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn

Ảnh: Reuters

Sau đó, Inter Miami đến sân khách thi đấu trận thứ hai lúc 6 giờ 30 ngày 2.11, trước khi quay về sân nhà đấu tiếp trận thứ ba vào ngày 9.11 dự kiến lúc 6 giờ 30 (đều giờ Việt Nam). 

Messi và đồng đội cần thắng 2 trận để đi tiếp, trường hợp có trận đấu hòa sau 90 phút chính thức sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua. Nếu thắng cả 2 trận đầu, sẽ không thi đấu trận thứ 3.

Nếu đi tiếp vào bán kết khu vực, Inter Miami có thể đối đầu với FC Cincinnati hoặc Columbus Crew. Vào chung kết khu vực miền Đông, họ sẽ gặp các đối thủ ở nhánh còn lại, gồm các cặp Philadelphia Union gặp Chicago Fire FC hoặc Orlando City SC (thi đấu vòng loại); và cặp Charlotte FC gặp New York City FC.

Trường hợp vô địch vòng play-off khu vực miền Đông, Inter Miami sẽ gặp đội vô địch ở khu vực miền Tây như các ứng cử viên San Diego FC, Los Angeles FC của Son Heung-min hay Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller, để tranh ngôi vô địch MLS Cup vào ngày 7.12.

David Beckham đang đặt tham vọng lớn cùng Messi và Inter Miami vô địch MLS Cup. Qua đó, sẽ tạo một cột mốc lịch sử cho CLB non trẻ do chính cựu danh thủ Anh này sáng lập và theo đuổi ước mơ từ sau khi giải nghệ.

Từ đầu năm 2026, Inter Miami cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới và quan trọng, khi họ sẽ ra mắt khu phức hợp sang trọng bao gồm các tổ hợp khách sạn, nhà hàng, công viên, khu vực mua sắm và một sân vận động chính của CLB có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, mang tên Miami Freedom Park.

Dự án Miami Freedom Park này của ông David Beckham và anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas cùng các nhà đầu tư khác, có trị giá hơn 1 tỉ USD.

David Beckham biến Inter Miami thành một CLB toàn cầu

Tham vọng thay đổi Inter Miami thành một CLB toàn cầu, David Beckham cũng đang ráo riết tăng cường đáng kể lực lượng của đội bóng, và tất cả sẽ được đặt dưới sự dẫn dắt của danh thủ Messi, người sắp hoàn tất ký một bản hợp đồng mới gia hạn đến hết năm 2028. 

Trước đó, ông David Beckham đã thành công khi chiêu mộ tiền vệ Rodrigo De Paul, với hợp đồng dài hạn có hiệu lực từ đầu năm 2026. Bên cạnh đó là cũng sắp hoàn tất mọi thủ tục chiêu mộ hậu vệ Sergio Reguilon.

David Beckham chơi lớn, sắp đưa Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi- Ảnh 2.

Messi dồn mọi nỗ lực vô địch MLS Cup, trước khi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami. Anh cũng là chủ nhân giải vua phá lưới MLS 2025 và ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm thứ 2 liên tiếp

Ảnh: Reuters

Các bản hợp đồng này được cho để thay thế các danh thủ Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ sau mùa giải năm nay khép lại. 

Trong khi đó, trước tương lai của tiền đạo Suarez, bạn thân của Messi, đến nay vẫn chưa rõ ràng (có tiếp tục hay giải nghệ). Vì vậy, ông David Beckham đã chuẩn bị cho khả năng Suarez giải nghệ vào cuối năm nay, khi đang xúc tiến chiêu mộ tiền đạo Lewandowski từ Barcelona vào đầu năm 2026 với đề nghị bản hợp đồng 2 năm, theo nhà báo Ekrem Konur của ESPN tiết lộ ngày 22.10.

Lewandowski sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào mùa hè 2026, và được xác định sẽ không ký gia hạn. Từ đầu năm 2026, chân sút 37 tuổi người Ba Lan này có quyền đàm phán với CLB mới và gia nhập nếu muốn, với một chi phí chuyển nhượng rất thấp, theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng.

Nếu thuyết phục được Lewandowski, dù ở độ tuổi khá cao, nhưng vẫn đang thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, ông David Beckham sẽ góp phần tăng sức mạnh đáng kể cho Inter Miami từ mùa 2026. 

Tiền đạo Suarez, 38 tuổi, vẫn đang thi đấu ấn tượng cùng Messi, nhưng vì chấn thương đầu gối dai dẳng và đã đến giới hạn của sức chịu đựng, khiến có khả năng sau mùa giải này anh cũng sẽ giải nghệ như Jordi Alba và Sergio Busquets, để theo đuổi sự nghiệp riêng làm chủ 1 CLB ở giải VĐQG Uruguay.

Tin liên quan

HLV Shin Tae-yong gây sốc vì chủ động ‘gợi ý’ muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

HLV Shin Tae-yong gây sốc vì chủ động ‘gợi ý’ muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa tổ chức cuộc họp để tìm kiếm nhà cầm quân mới thay thế HLV Kluivert bị sa thải gần đây sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ông Shin Tae-yong bất ngờ mở lời muốn trở lại.

Cầu thủ nhập tịch lậu bị FIFA xử phạt, bất ngờ ‘biến mất’: Bóng đá Malaysia nhiễu loạn

Madam Pang gây sốc, sa thải HLV Ishii dù Thái Lan giành lại cơ hội dự Asian Cup 2027

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS David Beckham Lewandowski SUAREZ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận