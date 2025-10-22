David Beckham chơi lớn, sắp đưa Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi

Lewandowski đến Inter Miami cùng Messi, Suarez sẽ giải nghệ?

Ông David Beckham hiện đã trở lại Inter Miami, để sát cánh cùng Messi và đồng đội chuẩn bị bước vào các trận tranh tài tại vòng play-off MLS Cup gặp Nashville SC vòng 1 (trong chuỗi 3 trận), với trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 7 giờ ngày 25.10 trên sân nhà Chase.

Ông David Beckham quyết tâm biến Inter Miami thành ‘siêu CLB’ để thuyết phục Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn Ảnh: Reuters

Sau đó, Inter Miami đến sân khách thi đấu trận thứ hai lúc 6 giờ 30 ngày 2.11, trước khi quay về sân nhà đấu tiếp trận thứ ba vào ngày 9.11 dự kiến lúc 6 giờ 30 (đều giờ Việt Nam).

Messi và đồng đội cần thắng 2 trận để đi tiếp, trường hợp có trận đấu hòa sau 90 phút chính thức sẽ tiến hành sút luân lưu để phân định thắng thua. Nếu thắng cả 2 trận đầu, sẽ không thi đấu trận thứ 3.

Nếu đi tiếp vào bán kết khu vực, Inter Miami có thể đối đầu với FC Cincinnati hoặc Columbus Crew. Vào chung kết khu vực miền Đông, họ sẽ gặp các đối thủ ở nhánh còn lại, gồm các cặp Philadelphia Union gặp Chicago Fire FC hoặc Orlando City SC (thi đấu vòng loại); và cặp Charlotte FC gặp New York City FC.

Trường hợp vô địch vòng play-off khu vực miền Đông, Inter Miami sẽ gặp đội vô địch ở khu vực miền Tây như các ứng cử viên San Diego FC, Los Angeles FC của Son Heung-min hay Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller, để tranh ngôi vô địch MLS Cup vào ngày 7.12.

David Beckham đang đặt tham vọng lớn cùng Messi và Inter Miami vô địch MLS Cup. Qua đó, sẽ tạo một cột mốc lịch sử cho CLB non trẻ do chính cựu danh thủ Anh này sáng lập và theo đuổi ước mơ từ sau khi giải nghệ.

Từ đầu năm 2026, Inter Miami cũng bước vào một giai đoạn phát triển mới và quan trọng, khi họ sẽ ra mắt khu phức hợp sang trọng bao gồm các tổ hợp khách sạn, nhà hàng, công viên, khu vực mua sắm và một sân vận động chính của CLB có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, mang tên Miami Freedom Park.

Dự án Miami Freedom Park này của ông David Beckham và anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas cùng các nhà đầu tư khác, có trị giá hơn 1 tỉ USD.

David Beckham biến Inter Miami thành một CLB toàn cầu

Tham vọng thay đổi Inter Miami thành một CLB toàn cầu, David Beckham cũng đang ráo riết tăng cường đáng kể lực lượng của đội bóng, và tất cả sẽ được đặt dưới sự dẫn dắt của danh thủ Messi, người sắp hoàn tất ký một bản hợp đồng mới gia hạn đến hết năm 2028.

Trước đó, ông David Beckham đã thành công khi chiêu mộ tiền vệ Rodrigo De Paul, với hợp đồng dài hạn có hiệu lực từ đầu năm 2026. Bên cạnh đó là cũng sắp hoàn tất mọi thủ tục chiêu mộ hậu vệ Sergio Reguilon.

Messi dồn mọi nỗ lực vô địch MLS Cup, trước khi ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami. Anh cũng là chủ nhân giải vua phá lưới MLS 2025 và ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm thứ 2 liên tiếp Ảnh: Reuters

Các bản hợp đồng này được cho để thay thế các danh thủ Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ sau mùa giải năm nay khép lại.

Trong khi đó, trước tương lai của tiền đạo Suarez, bạn thân của Messi, đến nay vẫn chưa rõ ràng (có tiếp tục hay giải nghệ). Vì vậy, ông David Beckham đã chuẩn bị cho khả năng Suarez giải nghệ vào cuối năm nay, khi đang xúc tiến chiêu mộ tiền đạo Lewandowski từ Barcelona vào đầu năm 2026 với đề nghị bản hợp đồng 2 năm, theo nhà báo Ekrem Konur của ESPN tiết lộ ngày 22.10.

Lewandowski sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào mùa hè 2026, và được xác định sẽ không ký gia hạn. Từ đầu năm 2026, chân sút 37 tuổi người Ba Lan này có quyền đàm phán với CLB mới và gia nhập nếu muốn, với một chi phí chuyển nhượng rất thấp, theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng.

Nếu thuyết phục được Lewandowski, dù ở độ tuổi khá cao, nhưng vẫn đang thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, ông David Beckham sẽ góp phần tăng sức mạnh đáng kể cho Inter Miami từ mùa 2026.

Tiền đạo Suarez, 38 tuổi, vẫn đang thi đấu ấn tượng cùng Messi, nhưng vì chấn thương đầu gối dai dẳng và đã đến giới hạn của sức chịu đựng, khiến có khả năng sau mùa giải này anh cũng sẽ giải nghệ như Jordi Alba và Sergio Busquets, để theo đuổi sự nghiệp riêng làm chủ 1 CLB ở giải VĐQG Uruguay.