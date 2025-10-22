Chuyên gia Malaysia: ‘FAM như nhân viên làm việc vặt, FIFA chắc chắn không thay đổi án phạt’

FAM không hề có tiếng nói ở đội tuyển quốc gia

Kể từ khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9, uy tín của FAM bị suy giảm nghiêm trọng. Theo Ủy ban kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Để cứu vãn tình hình, FAM cho biết đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 15.10. Dự kiến, đến ngày 30.10, tổ chức này sẽ nhận được kết quả từ FIFA. Dù vậy, nhiều CĐV Malaysia cho rằng những hành động của FAM hiện tại chỉ đang khiến hình ảnh bóng đá nước này sụp đổ nghiêm trọng.

Bất ngờ hơn, trong bài phỏng vấn với trang Sinar Harian chiều 22.10, chuyên gia bóng đá Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli tiết lộ các quan chức của FAM không hề có tiếng nói ở đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, FAM giao cho Ban quản lý đội tuyển quốc gia Malaysia và đây mới là những người có tiếng nói trực tiếp đến HLV lẫn các cầu thủ. Chính vì thế, khi xảy ra vấn đề, các quan chức của FAM thường lúng túng để xử lý vì không nắm rõ tình hình. Bằng chứng là ở buổi họp báo ngày 17.10, FAM phải liên tục tìm tài liệu và không thể trả lời các câu hỏi từ nhóm phóng viên nước này.

“Đây là một bài học cho ban lãnh đạo FAM hiện tại, và cũng là một bài học lớn cho ban lãnh đạo FAM tương lai. FAM cần phải tự quản lý đội tuyển quốc gia, chứ không phải phó mặc cho người khác”, ông Datuk Dr Pekan Ramli nhận xét.

Chuyên gia Malaysia tiết lộ FAM không hề có tiếng nói ở đội tuyển quốc gia ẢNH: NGỌC LINH

Ông Datuk Dr Pekan Ramli đánh giá thêm: “Nhiều người nói rằng FAM là người lựa chọn cầu thủ, quyết định chiến lược cho bóng đá Malaysia. Nhưng làm ơn, đừng lừa dối những CĐV Malaysia nữa. Hiện tại, FAM giống như một nhân viên văn phòng, một người chạy việc vặt. Cuối cùng, khi nói đến những vấn đề đã xảy ra như thế này, mọi người dễ dàng đổ lỗi cho FAM vì họ chẳng có gì để bao biện, chứng minh”.

HLV kỳ cựu Malaysia đánh giá FIFA sẽ không thay đổi án phạt

Trong buổi họp báo đặc biệt ngày 17.10, FAM đã có hơn 20 phút trình bày. Dù vậy, FAM không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào trong quá trình kháng cáo cho án phạt của FIFA. Đồng thời, các tài liệu mà FAM gửi đến FIFA cũng được giữ bí mật. Hành động đáng chú ý nhất của tổ chức này là đình chỉ công việc của Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman - người đã lỡ miệng tiết lộ rằng FAM mắc “lỗi kỹ thuật”, dẫn đến việc bóng đá nước này nhận án phạt của FIFA.

Ông Datuk Dr Pekan Ramli chỉ trích FAM: “Đừng nghĩ rằng việc đình chỉ Tổng thư ký ngay lập tức có nghĩa là mọi câu hỏi đã được giải đáp. Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho một cá nhân và nói rằng ông ta làm giả tài liệu. Điều này thật bất công".

FAM lúng túng xử lý những câu hỏi từ các phóng viên ở buổi họp báo chiều 17.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng chung quan điểm với ông Datuk Dr Pekan Ramli, HLV kỳ cựu, đồng thời là chuyên gia phụ trách bóng đá trẻ Malaysia - Christopher Raj cũng chỉ trích những hành động lúng túng gần đây của FAM. Ngoài ra, ông Christopher Raj còn dự đoán kết quả kháng cáo mà FAM sắp nhận từ FIFA vào ngày 30.10 tới.

Ông Christopher Raj bình luận: “Tôi nghĩ rằng FAM lập ra Ủy ban đặc biệt để trả lời FIFA và họ đều biết đáp án cuối cùng là gì. Ví dụ, ai là người chịu trách nhiệm đảm bảo uy tín của 7 cầu thủ nhập tịch? Họ xác định được 7 cầu thủ này bằng cách nào? Quy trình nộp tài liệu diễn ra như thế nào để dẫn đến sai lầm như hiện nay?

Không có người Malaysia nào muốn thấy FAM bị đình chỉ. Vì nếu điều này xảy ra, lệnh cấm của FIFA sẽ ảnh hưởng đến ước mơ của những người trẻ Malaysia muốn chơi cho đất nước. Chúng tôi không muốn những chuyện như thế này xảy ra. Nhưng khi nhìn vào phán quyết của FIFA, chúng ta thấy nó rất nghiêm khắc. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu án phạt cuối cùng của FIFA được giữ nguyên”.