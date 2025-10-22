Một trong số 7 cầu thủ đội tuyển Malaysia vướng cáo buộc nhập tịch lậu là Facundo Garces bất ngờ "biến mất", theo chia sẻ của HLV CLB Deportivo Alaves mà cầu thủ này đang thi đấu.

Cầu thủ Facundo Garces gốc Argentina nhập tịch Malaysia đang bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng với cáo buộc làm giả hồ sơ.

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Đây là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng với cáo buộc làm giả hồ sơ và phạt tiền mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65,9 triệu đồng).

Các cầu thủ còn lại là Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Facundo Garces cũng là cầu thủ dính vạ miệng, khi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là mình có nguồn gốc Malaysia thông qua ông bà cố nội (tức sai quy định của FIFA). Nam cầu thủ sau đó đính chính là do lỗi dịch thuật và khẳng định mình có nguồn gốc từ ông bà nội.