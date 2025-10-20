Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Manchester United thắng Liverpool: Cuộc đổi vai của hai cực bóng đá Anh
Video Thể thao

Manchester United thắng Liverpool: Cuộc đổi vai của hai cực bóng đá Anh

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/10/2025 19:45 GMT+7

Chiến thắng 2-1 trên sân Anfield không chỉ giúp Manchester United chấm dứt gần một thập kỷ buồn tại sào huyệt của Liverpool, mà còn đánh dấu bước ngoặt tinh thần quan trọng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Trận đấu rạng sáng.10.2025 chứng kiến một Manchester United kiên cường và hiệu quả đến lạnh lùng. Trong thế trận mà Liverpool kiểm soát bóng và dồn ép phần lớn thời gian, Harry Maguire trở thành người hùng với cú đánh đầu ở phút 84, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đội khách.

Bài viết trên Reuters nhận định: “Đó không chỉ là ba điểm, mà là dấu mốc chấm dứt chín năm không biết thắng tại Anfield của Manchester United”. Sự khát khao, kiên định và khả năng tận dụng cơ hội ít ỏi đã giúp Quỷ đỏ vượt qua đối thủ trong một trận đấu giàu cảm xúc.

Tờ The Guardian bình luận rằng HLV Arne Slot của Liverpool thừa nhận đội bóng đang “vướng vào một thử thách khó khăn để vực dậy tinh thần”. Dù kiểm soát bóng tới hơn 60%, Liverpool tỏ ra thiếu sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng, và hàng thủ lại mắc sai lầm ở thời khắc quyết định.

Manchester United thắng Liverpool: Cuộc đổi vai của hai cực bóng đá Anh

Liverpool đang thiếu bản năng sát thủ và một chút lạnh lùng, thất bại này không chỉ đến từ sai lầm chiến thuật, mà còn từ tâm lý – thứ mà Man Utd lại đang dần tìm lại.

Trả lời talkSPORT, HLV Ruben Amorim gọi đây là chiến thắng quan trọng nhất kể từ khi ông đến Manchester United. Ông khẳng định: “Điều quan trọng nhất không phải bàn thắng hay chiến thuật, mà là tinh thần đồng đội. Chúng tôi chiến đấu cùng nhau và tin tưởng nhau”.

HLV Amorim đến Old Trafford với nhiều hoài nghi, nhưng chiến thắng này - sau hai trận thắng liên tiếp - đang khiến các CĐV bắt đầu tin rằng ông có thể mang lại một kỷ nguyên ổn định và gắn kết cho đội bóng, đập tan những hoài nghi khi hồi tháng trước, ban lãnh đạo CLB khẳng định sẽ dành “3 năm an toàn” cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Những lời chỉ trích dành cho Van Dijk

Không phải tất cả đều giữ được sự bình tĩnh. Cựu danh thủ Roy Keane trên talkSPORT đã chỉ trích gay gắt trung vệ Virgil van Dijk vì mắc lỗi trong bàn thua quyết định. Keane nói: “Một đội trưởng như cậu ta không thể để mình bị đánh bại dễ dàng như thế trong vòng cấm. Cậu ta cần nhìn lại chính mình”.

Bình luận này phản ánh tâm trạng chung của nhiều người hâm mộ Liverpool - thất vọng, nhưng cũng nhận ra rằng đội bóng đang trong giai đoạn mất định hướng và cần tái thiết mạnh mẽ hơn.

Manchester United thắng Liverpool: Cuộc đổi vai của hai cực bóng đá Anh - Ảnh 1.

Van Dijk mắc lỗi khiến Liverpool thua cay đắng

Chiến thắng mang tính biểu tượng

The Guardian gọi trận thắng này là “kết thúc cho một thập kỷ tuyệt vọng tại Anfield”. Từ năm 2016, Manchester Utd chưa từng rời sân nhà của Liverpool với ba điểm trọn vẹn. Vì vậy, chiến thắng lần này không chỉ là chuyện điểm số – nó mang ý nghĩa biểu tượng, giúp Man Utd giải tỏa áp lực lịch sử và khẳng định sự trở lại của bản lĩnh chiến thắng.

Nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng nếu HLV Amorim có thể duy trì tinh thần ấy, Manchester Utd hoàn toàn có thể mơ về vị trí trong tốp 4, thậm chí là cuộc đua danh hiệu ở mùa giải 2025-2026.

Manchester United thắng Liverpool: Cuộc đổi vai của hai cực bóng đá Anh - Ảnh 2.

HLV Amorim đang lấy lại niềm tin nơi CĐV

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool giống như lời khẳng định rằng Manchester United đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Sự lạnh lùng của Maguire, niềm tin của Amorim và tinh thần chiến đấu toàn đội đã thổi bùng hy vọng mới cho Old Trafford.

Còn với Liverpool, thất bại này là lời cảnh tỉnh - rằng kiểm soát bóng không đủ để thắng, khi bản lĩnh và hiệu quả mới là điều định đoạt trong những cuộc đại chiến.

Xem thêm bình luận