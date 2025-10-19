Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?
Video Thể thao

Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/10/2025 19:33 GMT+7

Khi tranh cãi về vụ điều tra quốc tịch vẫn chưa hạ nhiệt, dư luận Malaysia tiếp tục đặt câu hỏi về vai trò của các người đại diện cầu thủ. Một người đại diện giấu tên cho rằng dư luận đang hiểu sai về công việc của họ.

Theo The Star, một người đại diện giấu tên được cho là đã chia sẻ rằng vai trò của họ thường bị hiểu nhầm, khi thực tế họ chỉ chịu trách nhiệm xác định và kết nối cầu thủ tiềm năng với FAM, chứ không trực tiếp tham gia xử lý giấy tờ nhập tịch.

Người này được cho là đã khẳng định toàn bộ thủ tục hành chính trong quá trình nhập tịch của các cầu thủ do CLB đảm nhiệm, còn người đại diện không có quyền can thiệp. Vị này cũng được cho là đã nhấn mạnh rằng FIFA có quy định rất chặt chẽ về tư cách thi đấu của cầu thủ, nên gần như không tồn tại khoảng trống cho hành vi gian lận.

Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?

Theo nhận định của người đại diện này, các cầu thủ được tiếp cận thông qua người môi giới, nhưng mọi thủ tục nhập tịch đều được tiến hành tại Malaysia bởi FAM hoặc cơ quan chức năng trong nước. Ông cho rằng FIFA có hướng dẫn rất cụ thể về vấn đề này và cho rằng việc đảo ngược một phán quyết gần như bất khả thi nếu thiếu bằng chứng xác thực.

Người này cũng được cho là đã nêu rõ vai trò của giới đại diện chỉ dừng ở khâu tìm kiếm và giới thiệu cầu thủ tiềm năng. Trong quá trình đó, họ có thể cung cấp thông tin ban đầu như cha mẹ hoặc ông bà của cầu thủ có gốc Malaysia, nhưng việc xác định đủ điều kiện hay không là do cơ quan chức năng quyết định. Theo người này, cầu thủ muốn được công nhận phải đáp ứng cả tiêu chí thể thao lẫn pháp lý.

Tin liên quan

Highlight CLB Hà Nội 1-2 Ninh Bình: Ngày ra mắt buồn của HLV Kewell và Hoàng Hên

Highlight CLB Hà Nội 1-2 Ninh Bình: Ngày ra mắt buồn của HLV Kewell và Hoàng Hên

Cuộc đối đầu CLB Ninh Bình ở vòng 7 V-League tối nay (18.10) cũng là màn ra mắt của CLB Hà Nội phiên bản mới, với HLV Harry Kewell trên ghế chỉ đạo và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên trên sân.

Highlight SLNA 1-1 CLB Công an Hà Nội: Chia điểm kịch tính

Highlight Nam Định 1-2 Becamex TP.HCM: Cú sốc trên sân Thiên Trường

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia bóng đá Malaysia FAM người đại diện Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận