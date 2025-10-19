Theo The Star, một người đại diện giấu tên được cho là đã chia sẻ rằng vai trò của họ thường bị hiểu nhầm, khi thực tế họ chỉ chịu trách nhiệm xác định và kết nối cầu thủ tiềm năng với FAM, chứ không trực tiếp tham gia xử lý giấy tờ nhập tịch.

Người này được cho là đã khẳng định toàn bộ thủ tục hành chính trong quá trình nhập tịch của các cầu thủ do CLB đảm nhiệm, còn người đại diện không có quyền can thiệp. Vị này cũng được cho là đã nhấn mạnh rằng FIFA có quy định rất chặt chẽ về tư cách thi đấu của cầu thủ, nên gần như không tồn tại khoảng trống cho hành vi gian lận.

Người đại diện cầu thủ 'mang tiếng oan' trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia?

Theo nhận định của người đại diện này, các cầu thủ được tiếp cận thông qua người môi giới, nhưng mọi thủ tục nhập tịch đều được tiến hành tại Malaysia bởi FAM hoặc cơ quan chức năng trong nước. Ông cho rằng FIFA có hướng dẫn rất cụ thể về vấn đề này và cho rằng việc đảo ngược một phán quyết gần như bất khả thi nếu thiếu bằng chứng xác thực.

Người này cũng được cho là đã nêu rõ vai trò của giới đại diện chỉ dừng ở khâu tìm kiếm và giới thiệu cầu thủ tiềm năng. Trong quá trình đó, họ có thể cung cấp thông tin ban đầu như cha mẹ hoặc ông bà của cầu thủ có gốc Malaysia, nhưng việc xác định đủ điều kiện hay không là do cơ quan chức năng quyết định. Theo người này, cầu thủ muốn được công nhận phải đáp ứng cả tiêu chí thể thao lẫn pháp lý.