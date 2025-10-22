Nóng: Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc kiện người tung tin giả, bảo vệ HLV Park Hang-seo

Theo trang Osen, từ đầu năm 2025 KFA đã nhận được nhiều phản ánh tình trạng bịa đặt phát biểu của quan chức, cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc. KFA cũng đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng "tin giả dai dẳng” được đăng tải và tổ chức này cho rằng những thông tin này chủ yếu xuất hiện thông qua mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người Hàn Quốc còn cho rằng những tin đồn này là sự thật và chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, KFA không khởi kiện vì các thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Dù vậy, trong những tháng gần đây, thông tin giả mạo liên tục gia tăng và KFA đã quyết định sẽ hành động. “KFA kết luận rằng việc liên tục xuất hiện những xung đột nội bộ không có thật, những tuyên bố sai sự thật của các quan chức đội tuyển quốc gia, và những lời công kích cá nhân nhắm vào HLV và Chủ tịch KFA có thể cấu thành tội phỉ báng quá mức”, trang Osen viết.

Uy tín của HLV Park Hang-seo bị ảnh hưởng vì những tin đồn thất thiệt ẢNH: FBVN

Trang báo của Hàn Quốc cũng nhắc đến việc cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo bị ảnh hưởng uy tín vì tin đồn không chính xác: “KFA đã quyết định không hành động cho đến khi những tuyên bố vô lý như tổ chức nào đó “bổ nhiệm Park Hang-seo làm HLV” và “hành động kỷ luật của FIFA tới đội tuyển Hàn Quốc” tiếp tục lan truyền rộng rãi. KFA đánh giá, hiện số lượng khiếu nại từ CĐV đã tăng vọt, buộc họ phải thay đổi bước đi”.

HLV Park Hang-seo hiện làm Phó chủ tịch KFA, phụ trách hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, tại Việt Nam, ông còn làm cố vấn tại CLB hạng Nhất Bắc Ninh và xây dựng học viện bóng đá trẻ. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1.2023, HLV Park Hang-seo chưa dẫn dắt thêm đội bóng nào. Gần đây, những thông tin như ông nhận được lời mời từ Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ liên tục xuất hiện.

KFA đã gửi đơn kiện

Đáng chú ý, hôm nay (22.10), đại diện KFA cho biết đã gửi đơn kiện lên Tòa án Seoul. KFA khẳng định sẽ không tiếp tục bỏ qua các hoạt động bịa đặt và phát tán thông tin sai lệch một cách ác ý đối với đội tuyển Hàn Quốc và các quan chức KFA.

Tờ Yonhap đánh giá: “Quyết định này được đưa ra dựa trên phán quyết nội bộ. KFA cần phải có phản ứng chủ động để cảnh báo về hành vi của những "kẻ phá hoại trên mạng xã hội. Chúng ta phải ưu tiên hỗ trợ suôn sẻ cho đội tuyển quốc gia và khôi phục niềm tin từ người hâm mộ bóng đá trước thềm World Cup 2026”.

KFA muốn bảo vệ đội tuyển lẫn các quan chức bóng đá Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Trưởng phòng pháp lý KFA, ông Kim Yun-ju chia sẻ: “Chúng tôi đã đề nghị các cơ quan pháp lý tiết lộ thông tin để xác định các bên liên quan và truy tố hình sự. Việc kích động dư luận bằng những thông tin sai lệch, vô căn cứ và mưu cầu lợi ích cá nhân không bao giờ được coi là đúng đắn. KFA sẽ tiếp tục phản ứng mạnh mẽ và liên tục để đảm bảo đội tuyển quốc gia và các thành viên KFA được bảo vệ khỏi những tin đồn ác ý. KFA muốn đảm bảo rằng tất cả sẽ luôn tập trung hoàn toàn vào sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc".