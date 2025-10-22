Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tình tiết mới liên quan nghi phạm sát hại sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia

Khánh An
Khánh An
22/10/2025 15:13 GMT+7

Tình báo Hàn Quốc đã xác định nghi phạm chính trong đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan việc một sinh viên nước này bị tra tấn và tử vong tại Campuchia.

- Ảnh 1.

Cảnh sát Hàn Quốc áp giải các công dân bị nghi liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia hôm 18.10

ẢNH: REUTERS

Theo hãng tin Yonhap ngày 22.10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã xác định được nghi phạm sát hại một sinh viên Hàn Quốc trong khu lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Theo đó, nghi phạm chính trong vụ sát hại sinh viên tại Campuchia được xác định là đồng phạm của kẻ cầm đầu một vụ án ma túy lớn tại quận Gangnam ở Seoul vào năm 2023.

Các nghị sĩ Park Sun-won và Lee Seong-kweun cho biết NIS đã đưa ra đánh giá này trong một cuộc họp kín hôm 22.10 với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc.

Ngoài ra, NIS ước tính có khoảng 1.000 đến 2.000 công dân Hàn Quốc có liên quan các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo việc làm liên quan việc bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc tại nước này.

Theo các nghị sĩ, NIS nhận được tin tình báo về cái chết của sinh viên 3 ngày sau vụ việc và xác định được nghi phạm trong vòng tám ngày. Cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm người này. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Năm 2023, nhiều sinh viên trẻ tại khu Gangnam bị lừa uống các loại đồ uống có pha ma túy methamphetamine, được quảng cáo là giúp tăng khả năng tập trung. Một công dân Trung Quốc bị nghi cung cấp số ma túy này đã bị bắt tại Campuchia trước đó với sự hỗ trợ của NIS.

NIS cho biết thêm rằng trong số 3.075 nghi phạm bị cảnh sát Campuchia bắt giữ từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay liên quan các đường dây lừa đảo nói trên, có 57 người là công dân Hàn Quốc.

Hàn Quốc nói gì khi sứ quán không mở cửa sớm đón người trốn chạy từ ổ lừa đảo?

Theo NIS, hiện có khoảng 50 khu lừa đảo đang hoạt động tại Phnom Penh, Sihanoukville và một số khu vực khác ở Campuchia, với ước tính khoảng 200.000 người tham gia vào các hoạt động lừa đảo này.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên. Theo tờ Khmer Times ngày 20.10 dẫn thông cáo của Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, Campuchia đã tăng cường nỗ lực trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến và dựa trên công nghệ, với động thái mới nhất là trục xuất 64 công dân Hàn Quốc có liên quan các hành vi lừa đảo trên mạng.

Báo cáo tại Quốc hội Hàn Quốc, NIS còn lưu ý rằng sẽ chính xác hơn nếu xem nhiều công dân Hàn Quốc liên quan các vụ lừa đảo là "thủ phạm" thay vì "nạn nhân", như cách họ từng được mô tả khi vụ việc lần đầu bị phanh phui.

"NIS giải thích rằng nhiều người sang Campuchia có động cơ tài chính và tích cực tham gia vào các hành vi phạm pháp, chẳng hạn như cung cấp hoặc sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp. Sẽ chính xác hơn nếu xem nhiều người trong số họ, dù không phải tất cả, là nghi phạm hoặc đồng phạm trong các vụ án thay vì nạn nhân", theo nghị sĩ Park.

Hàn Quốc bắt 49 nghi phạm lừa đảo trực tuyến sau khi hồi hương từ Campuchia

Hàn Quốc bắt 49 nghi phạm lừa đảo trực tuyến sau khi hồi hương từ Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc hôm nay 21.10 thông báo có thêm 48 nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi hồi hương từ Campuchia vì cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

