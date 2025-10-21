Hàn Quốc bắt 49 nghi phạm lừa đảo trực tuyến sau khi hồi hương từ Campuchia

Theo Yonhap, 48 người nói trên nằm trong số 64 người Hàn Quốc đã được đưa trở về từ Campuchia dưới sự giam giữ của cảnh sát hôm 18.10. Một người đã bị bắt ngay lập tức theo lệnh bắt giữ được ban hành trước, nâng tổng số người bị bắt lên 49.

Cảnh sát giám sát những người Hàn Quốc bị tình nghi tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia khi họ đến sân bay quốc tế Incheon ở Incheon (Hàn Quốc) ngày 18.10 Ảnh: Reuters

Trong số 64 người hồi hương có 5 người đã được thả ngay sau khi đến Hàn Quốc, và các phiên điều trần về lệnh bắt giữ đối với 10 người còn lại dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Uijeongbu trong hôm nay, theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Hầu hết các nghi phạm gần đây đã bị bắt giữ trong một cuộc trấn áp của giới chức Campuchia đối với những đường dây lừa đảo tình cảm và lừa đảo trực tuyến khác. Một số người trong số đó đã được giải cứu sau khi trình báo việc bị giam giữ.

Cảnh sát đang điều tra những người này tham gia vào các vụ lừa đảo là tự nguyện hay bị ép buộc sau khi bị các tổ chức tội phạm hoạt động tại Campuchia bắt cóc và giam giữ. Một số nghi phạm được cho là đã khai với cơ quan điều tra rằng họ bị thành viên của những đường dây lừa đảo ở Campuchia bắt giữ và hành hung.

Hàn Quốc nói gì khi sứ quán không mở cửa sớm đón người trốn chạy từ ổ lừa đảo?

Vụ một nam sinh viên đại học Hàn Quốc bị phát hiện bị tra tấn đến chết tại Campuchia vào tháng 8 đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về tình trạng tội phạm vào người Hàn Quốc ngày càng gia tăng.

Hài cốt của nam sinh nói trên, họ Park, đã được đưa về nước hôm nay, một ngày sau khi giới chức Hàn Quốc và Campuchia tiến hành khám nghiệm tử thi chung tại thủ đô Phnom Penh, theo Yonhap.

Sinh viên Park bị một đường dây tội phạm dụ dỗ từ Hàn Quốc sang Campuchia. Chưa đầy một tháng sau đó, vào tháng 8, thi thể người này được phát hiện gần núi Bokor, nơi xảy ra các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ người Hàn Quốc.

Các nhà điều tra và chuyên gia pháp y Hàn Quốc đã đến Phnom Penh vào đầu tuần này để cùng nhau khám nghiệm tử thi, sau đó thi thể của nạn nhân Park đã được hỏa táng.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của sinh viên Park sẽ được xác định sau khi phân tích thêm, bao gồm xét nghiệm ma túy và độc tố, theo cảnh sát Hàn Quốc.

