Hàn Quốc bắt kẻ lừa đảo tuyển dụng trong vụ nam sinh bị sát hại ở Campuchia

Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) ngày 18.10 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm ngoài 20 tuổi, được gọi là A, cầm đầu đường dây tuyển dụng lừa nạn nhân ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, theo Chosun Biz. A bị cáo buộc lừa sinh viên Park Min-ho (22 tuổi) rời Hàn Quốc sang Campuchia.

Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 18.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo điều tra, hồi tháng 7, A được một người họ Hong (ngoài 20 tuổi, làm môi giới tài khoản ngân hàng dưới tên vay mượn) giới thiệu cho sinh viên Park. Sau đó, Hong là người đã mở một tài khoản ngân hàng dưới tên anh Park và dụ dỗ nam sinh này tới Campuchia.

Vào ngày 17.7, nam sinh Park đã đến Campuchia theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm và được phát hiện đã chết 3 tuần sau đó (tức ngày 8.8) trong một chiếc ô tô gần núi Bokor ở tỉnh Kampot.

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Hong để điều tra và chuyển hồ sơ sang công tố viên. Hong bị cáo buộc vi phạm Luật giao dịch tài chính điện tử. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ cách nam sinh Park bị đưa ra nước ngoài và có kế hoạch xin lệnh bắt giữ chính thức đối với A.

Campuchia đã công bố gì về vụ sát hại sinh viên Hàn Quốc?

Thi thể của nam sinh Park hiện được đặt tại một ngôi chùa ở Campuchia. Theo nhóm phản ứng chung của chính phủ Hàn Quốc, việc khám nghiệm tử thi có thể diễn ra trong khoảng ngày 20 - 21.10 tới, sau đó thi thể sẽ được hỏa táng và đưa về nước.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho hay vụ án này làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của tội phạm mạng xuyên quốc gia và vấn đề an toàn của người nước ngoài tại Campuchia.

Trước đó, cảnh sát Campuchia cũng đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc - Li Zhimeng (35 tuổi), và Su Renxi (43 tuổi) - được cho là có liên quan vụ án giết hại nam sinh Park. Nghi phạm thứ ba là Ba Jia hiện vẫn lẩn trốn.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bày tỏ tiếc thương sinh viên Hàn Quốc và cam kết tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng.

Trong diễn biến liên quan, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã được hồi hương ngày 18.10. Hầu hết trong số họ sẽ bị điều tra với tư cách nghi phạm, theo Yonhap.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Ji-na, người dẫn đầu nhóm phản ứng chung của Seoul được cử đến Campuchia để giải quyết vấn đề lừa đảo trực tuyến, cho biết: "Thông qua chuyến đi này, chúng tôi tái khẳng định thiện chí hợp tác của chính phủ Campuchia và đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương bằng cách thành lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó chung đối với những tội ác như vậy".

"Chính phủ sẽ nỗ lực thiết lập một hệ thống hiệu quả để xóa bỏ tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia nhắm vào người Hàn Quốc và tích cực sử dụng hệ thống này", theo bà Kim.