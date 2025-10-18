Hàn Quốc nỗ lực hồi hương công dân bị bắt ở Campuchia

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac hôm qua (17.10) thông báo một chuyến bay thuê chở khoảng 60 công dân nước này bị giam giữ tại Campuchia liên quan nạn lừa đảo trực tuyến dự kiến khởi hành vào khoảng 2 giờ ngày 18.10 (giờ Hàn Quốc) để quay về quê nhà, theo Yonhap. "Vì hầu hết những người được hồi hương là nghi phạm hình sự đã bị chính phủ Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ, họ sẽ bị áp giải theo các thủ tục pháp lý phù hợp", ông Wi nói. Trước đó đã có 4 người trong số 63 công dân Hàn Quốc bị giam giữ ở Campuchia đã được đưa về nước bằng máy bay.

Hàn Quốc đưa về nước 64 công dân bị giam giữ ở Campuchia

Cảnh sát quốc gia Campuchia ngày 16.10 thông báo sẽ cho hồi hương 59 công dân Hàn Quốc vào ngày 17.10, theo Tân Hoa xã. "Họ đã được giới chức Campuchia giải cứu hoặc bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau", Cảnh sát quốc gia Campuchia thông báo.

Nhằm ngăn chặn tình trạng công dân bị dụ dỗ đến Campuchia bởi những lời mời làm việc lương cao giả mạo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo khẩn cấp siết chặt việc giám sát những lời mời làm việc trực tuyến từ Campuchia và tăng cường phối hợp quốc tế, theo tờ Korea JoongAng Daily.

Một khu phức hợp tại tỉnh Takeo ở Campuchia bị nghi liên quan hoạt động lừa đảo việc làm trực tuyến Ảnh: Reuters

Ông Wi cho hay Tổng thống Lee đã chỉ thị các cơ quan liên quan nhanh chóng gỡ bỏ những bài đăng tuyển dụng trực tuyến như trên bằng cách sử dụng hệ thống rà soát khẩn cấp của Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc, đồng thời tăng cường giám sát nội dung trực tuyến liên quan Campuchia. Ông Wi nhấn mạnh cần phản ứng toàn diện ở cấp chính phủ.