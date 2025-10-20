Campuchia bắt giữ thêm 10 người Hàn Quốc liên quan lừa đảo trực tuyến

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm nay 20.10 thông báo 2 công dân Hàn Quốc nữa đã được giải cứu trong chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến của Campuchia và khoảng 10 công dân khác đã bị bắt giữ.

Trong cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho hay giới chức Campuchia hôm 16.10 đã bắt giữ khoảng 10 người Hàn Quốc bị tình nghi liên quan lừa đảo trực tuyến và 2 người Hàn Quốc khác, được cho là nạn nhân của nạn lừa đảo này, đã được giải cứu cùng ngày, theo Yonhap.

Cảnh sát Hàn Quốc giám sát những người Hàn Quốc bị giới chức Campuchia bắt giữ vì cáo buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến khi họ đang chờ lên máy bay tại sân bay quốc tế Techo ở tỉnh Kandal (Campuchia) ngày 18.10 Ảnh: AFP

Giới chức Hàn Quốc có kế hoạch hồi hương tất cả 12 công dân Hàn Quốc nói trên trong tuần này. Ông Cho cho biết thêm Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có kế hoạch tuyển dụng thêm 40 nhân viên lãnh sự để xử lý tốt hơn các vụ việc tương tự như lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng có kế hoạch cử các viên chức lãnh sự từ các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại các nước láng giềng đến làm việc luân phiên, như một phần trong nỗ lực xử lý khối lượng công việc tăng đột biến liên quan đến nạn lừa đảo trực tuyến.

Cũng theo ông Cho, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có kế hoạch triển khai một "hệ thống cảnh báo sớm" cho khu vực Đông Nam Á để tạo điều kiện tiếp cận lãnh sự nhanh chóng và hiệu quả hơn cho công dân Hàn Quốc đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Hàn Quốc hồi hương 64 công dân bị giam giữ ở Campuchia

Trong khi đó, nghị sĩ Park Chan-dae thuộc đảng Dân chủ ở Hàn Quốc hôm nay trích dẫn dữ liệu từ chính phủ Hàn Quốc cho biết hàng ngàn người Hàn Quốc đến Campuchia đã không trở về nước trong những năm gần đây, cho thấy số lượng công dân Hàn Quốc được cho là đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở quốc gia Đông Nam Á này đang tăng lên.

Theo dữ liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc trình lên nghị sĩ Park, sự chênh lệch giữa số người Hàn Quốc đến Campuchia và số người trở về nước là 3.209 người vào năm 2022, 2.662 người vào năm 2023 và 3.248 người vào năm 2024, tăng mạnh so với mức 113 người vào năm 2021.

Số lượng lớn người Hàn Quốc chưa trở về nước đặt ra câu hỏi liệu số lượng công dân tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại Campuchia có thể cao hơn ước tính của chính phủ Hàn Quốc là khoảng 1.000 người hay không, theo Yonhap.

Từ tháng 1-8.2025, 67.609 người Hàn Quốc đã đến Campuchia, trong khi 66.745 người đã trở về, chênh lệch 864 người. Có thể còn nhiều người chưa trở về nước, nếu tính cả những người nhập cảnh Campuchia qua nước thứ ba.

Dữ liệu từ cơ quan di trú Campuchia cho thấy 192.305 người Hàn Quốc đã nhập cảnh vào nước này trong năm ngoái, gần gấp đôi so với 100.820 người Hàn Quốc rời khỏi Hàn Quốc cùng năm, theo dữ liệu của Hàn Quốc.

Một người quen của một công nhân tại một khu phức hợp tội phạm ở Campuchia nói với Yonhap rằng có ít nhất 2.000-3.000 người Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại quốc gia này.

Vào tháng 8, một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại Campuchia sau khi bị dụ dỗ bởi một vụ lừa đảo việc làm, gây ra sự lo ngại trong dư luận về các tội ác nhắm vào công dân nước này.

Dân biểu Park cho rằng có thể còn nhiều nạn nhân người Hàn Quốc khác của hoạt động tội phạm tại Campuchia, đồng thời kêu gọi kiểm tra dữ liệu về những người không trở về nước.

"Chính phủ cần phải kiểm tra lại những người không trở về bằng cách so sánh hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh cá nhân với hồ sơ lãnh sự và cảnh sát", ông Park nói.