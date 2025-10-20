Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thực hư vụ người Hàn Quốc trốn khỏi khu lừa đảo bị sứ quán ở Campuchia 'từ chối'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/10/2025 13:41 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc mới đây phát bản tin về việc một công dân Hàn Quốc trốn thoát khỏi hang ổ lừa đảo ở Campuchia, đến Đại sứ quán Hàn Quốc nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối vì ‘chưa tới giờ làm việc’.

Trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc và Campuchia những ngày qua tăng cường liên lạc để giải quyết tình trạng lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Hàn Quốc, Đài KBS ngày 19.10 đưa tin về hành trình trốn thoát khỏi hang ổ lừa đảo của một công dân Hàn Quốc.

Theo KBS, vụ việc xảy ra hồi tháng 4, một người được xưng là “ông A” đã trốn thoát khỏi khu lừa đảo ở thành phố Sihanoukville, trải qua một hành trình dài đi đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia để nhờ hỗ trợ.

Thực hư vụ người Hàn Quốc trốn khỏi khu lừa đảo Campuchia bị sứ quán ‘từ chối’

Tuy nhiên, khi ông A đến đại sứ quán vào lúc 6 giờ để nhờ giúp đỡ, một nhân viên sứ quán đã từ chối cho vào, nói rằng “đại sứ quán mở cửa lúc 8 giờ”. Ông A sau đó đã xin chỉ ở tạm trong bãi giữ xe nhưng cũng bị từ chối. Ông đã phải chờ thêm 2 tiếng, liên lạc với người dân địa phương, và sau đó cũng được vào đại sứ quán lúc mở cửa.

“Tôi đã kiệt sức từ Sihanoukville, cũng như sợ hãi ngay khi ở trước đại sứ quán, vì tôi sợ lại bị bắt, trong khi sứ quán không cho tôi vào”, ông A nói.

Ông A cho biết trước khi trốn thoát, ông đã cố gửi tin cầu cứu đến Đại sứ quán Hàn Quốc, song không thể gửi ảnh hay vị trí. “Gửi ảnh khi đang bị giam là điều không thể, đồng thời mọi liên lạc với bên ngoài đều bị chặn”.

Thực hư người Hàn Quốc trốn khỏi khu lừa đảo Campuchia bị đại sứ quán 'cấm cửa' - Ảnh 1.

Hàng rào thép gai bên ngoài một khu phức hợp ở thành phố Sihanoukville, Campuchia

ẢNH: REUTERS

Theo The Asia Business Daily ngày 19.10, ông A sau đó đã liều trốn thoát trong đêm ở cửa sau của khu lừa đảo. “Tôi đi bộ trong tâm thế chuẩn bị chết, và may mắn đã đi nhờ được xe đến Phnom Penh”, ông A chia sẻ, nêu thêm ông phải nhiều lần trốn trong bụi và đăng video lên mạng xã hội để cầu cứu.

Đài KBS cho hay một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 6.2024, khi công dân thoát khỏi hang ổ lừa đảo và tìm đến đại sứ quán nhưng không được cho vào ngay mà phải đợi. Đài này dẫn phản hồi từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về vụ việc năm ngoái, nói rằng việc yêu cầu đợi là do nhân viên an ninh địa phương phụ trách đưa ra, không phải nhân viên thuộc đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nêu tình trạng thiếu nhân sự an ninh tại Đại sứ quán ở Campuchia, trong khi từ tháng 1 - 8, bộ này đã nhận được hơn 330 báo cáo về trường hợp công dân Hàn Quốc nghi bị bắt cóc ở Campuchia.

Trong diễn biến liên quan, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã được hồi hương ngày 18.10. Hầu hết trong số họ sẽ bị điều tra với tư cách nghi phạm, theo Yonhap.

Xem thêm bình luận