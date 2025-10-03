Trung Quốc bác bỏ chuyện gửi vũ khí cho Campuchia lúc giao tranh với Thái Lan

Bệ phóng rốc két của Campuchia tại tỉnh Oddar Meanchey hôm 25.7 ẢNH: AP

Tờ Khaosod ngày 3.10 dẫn thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự cho Campuchia sử dụng trong căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Tranh cãi bùng lên trở lại sau khi tờ The New York Times đăng bài cho rằng mặc dù "Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia", nhưng các thông tin về việc chuyển giao vũ khí lại "làm phức tạp nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tự thể hiện là một nhà trung gian hòa bình trung lập ở Đông Nam Á".

Trong thông cáo đăng trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok ngày 2.10, người phát ngôn đã trực tiếp lên tiếng về các cáo buộc này.

Khi được hỏi về thông tin cho rằng Campuchia đã sử dụng rốc két do Trung Quốc sản xuất trong các cuộc xung đột biên giới, người phát ngôn cho biết Trung Quốc đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với tư cách là một nước láng giềng hữu nghị của cả 2 bên kể từ khi xung đột diễn ra.

"Trung Quốc không gửi bất kỳ khí tài quân sự nào cho Campuchia để sử dụng trong các cuộc đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia. Toàn bộ khí tài quân sự do Trung Quốc sản xuất mà Campuchia hiện có đều xuất phát từ các dự án hợp tác song phương có từ trước", theo thông cáo.

Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc không có lợi ích riêng trong tranh chấp biên giới, đồng thời ủng hộ nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm tìm giải pháp chính trị thông qua "phương cách ASEAN".

Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thái Lan, Campuchia, Malaysia và các đối tác trong khu vực khác để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài.

"Chúng tôi kêu gọi các cá nhân liên quan cân nhắc đến hòa bình và ổn định của khu vực cũng như đời sống của người dân, đồng thời làm nhiều việc tích cực và mang tính xây dựng hơn để hạ nhiệt tình hình giữa Thái Lan và Campuchia, thay vì cố tình lan truyền tin giả và kích động hỗn loạn", thông cáo kêu gọi.

Về phía Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon Nakpanit bác bỏ thông tin trên tờ The New York Times và cho rằng đây là tin cũ, lưu ý rằng ông đã đề cập vấn đề này với truyền thông từ đầu tháng 2.

Ông giải thích rằng việc Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Campuchia có từ trước cuộc giao tranh và nằm trong khuôn khổ quan hệ quốc tế bình thường giữa 2 nước.

"Tại thời điểm đó, chưa có xung đột giữa Thái Lan và Campuchia. Nhưng nếu xuất hiện căng thẳng như hiện nay, tôi tin chắc Trung Quốc sẽ xử lý vấn đề một cách thận trọng", ông Nakpanit nói thêm.

Vào tháng 7, căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia leo thang thành các vụ đụng độ quân sự khiến hơn 40 người thiệt mạng. Hai bên đồng ý ngừng bắn từ 0 giờ ngày 29.7, sau nỗ lực trung gian hòa giải của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Malaysia là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2025.