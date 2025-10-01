Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan xây 15 km đường biên giới, nêu ưu tiên đàm phán với Campuchia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/10/2025 08:18 GMT+7

Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã xây dựng gần 15 km đường dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Chanthaburi, nhằm phục vụ công tác hậu cần và các hoạt động tuần tra biên giới.

Theo Lực lượng đặc nhiệm tại Chanthaburi thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 30.9, dự án được khởi động hôm 15.9 nhằm ngăn chặn việc xâm phạm sau căng thẳng biên giới với Campuchia thời gian gần đây.

Hiện khoảng 4 km đường biên giới vẫn đang được lực lượng Thái Lan xây dựng tại khu vực này, theo báo The Nation của Thái Lan.

Thái Lan xây 15 km đường biên giới, nêu 3 mục ưu tiên đàm phán với Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng Thái Lan đặt dây thép gai tại tỉnh Chanthaburi ngày 20.9.2025

ẢNH: HẢI QUÂN HOÀNG GIA THÁI LAN/FACEBOOK

Trong quá trình xây dựng, phía Thái Lan đã phát hiện và vô hiệu hóa các chất nổ còn sót lại, được cho là từ các cuộc tấn công trước đây. Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cũng tiến hành tháo dỡ 17 công trình mà nước này cáo buộc là do Campuchia xây dựng bên trong lãnh thổ Thái Lan tại tỉnh Trat.

Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội Thái Lan, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow thừa nhận rằng việc giải quyết tranh chấp giữa 2 quốc gia sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, đồng thời khẳng định chính phủ Thái Lan không đóng cửa các cuộc đàm phán với Campuchia.

Ông Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ tập trung vào việc xây dựng hòa bình và sẽ không bàn vấn đề chủ quyền lãnh thổ, theo báo The Nation.

Ngoại trưởng Sihasak đề ra 3 lĩnh vực ưu tiên trong đàm phán gồm: thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn; tháo gỡ bom mìn, di dời vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp; và phối hợp trấn áp tội phạm xuyên quốc gia để bảo đảm an ninh, ổn định biên giới.

Nổ súng trên biên giới Campuchia - Thái Lan

Phía Campuchia hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Quân khu 5 của Campuchia ngày 30.9 đã gửi lời mời Quân khu 1 của Thái Lan tham dự cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC), dự kiến được tổ chức từ ngày 10 - 12.10 tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), theo Khmer Times.

Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, nhấn mạnh mục đích của cuộc họp RBC này là thúc đẩy việc tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia - Thái Lan, thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia RBC biên giới Ngừng bắn
