Thái Lan sẽ trưng cầu dân ý về phân định biên giới với Campuchia

Thái Lan và Campuchia đã tranh luận trong nhiều thập niên về các điểm chưa phân định dọc theo biên giới đất liền dài 817 km. Trong nhiều năm qua, 2 nước đã dựa vào một thỏa thuận được ký kết vào năm 2000, trong đó cung cấp khuôn khổ cho việc khảo sát và phân định ranh giới đất liền chung, theo Reuters ngày 26.9.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ẢNH: REUTERS

Một thỏa thuận khác, được ký kết vào năm 2001, tạo khuôn khổ cho 2 bên hợp tác và chia sẻ tài nguyên tiềm năng ở các khu vực biển mà cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 26.9 phát biểu với các phóng viên: "Để tránh xung đột thêm, Hạ viện Thái Lan đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này, trong khi chính sách của chính phủ sẽ là đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này". Ông nói thêm rằng một cuộc trưng cầu dân ý sẽ đưa ra nhiệm vụ rõ ràng về vấn đề biên giới.

Ông Panitan Wattanayagorn, nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), cho rằng 2 thỏa thuận này tương đối thành công trong quá khứ nhưng hiện đã trở thành vấn đề đối với mối quan hệ giữa 2 nước.

"Việc hủy bỏ này có thể không phải là giải pháp trực tiếp cho căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, vì nó có thể tạo ra khoảng trống. Chính phủ phải làm rõ điều gì sẽ thay thế và điều này cũng phải được Campuchia đồng ý", ông Wattanayagorn nói.

Thái Lan sắp đóng cửa biên giới vô thời hạn với Campuchia

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 25.9 công bố kế hoạch xây 10 km hàng rào biên giới tại tỉnh Sa Kaeo, ở khu vực đã phân định với Campuchia. Ông Narkphanit nhấn mạnh hàng rào sẽ được xây ở những khu vực có đường biên giới đã phân định rõ ràng giữa Thái Lan và Campuchia, theo báo The Nation.

Thái Lan - Campuchia đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28.7, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng ở cả 2 bên. Tuy nhiên, tình hình thực địa ở biên giới đến nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.