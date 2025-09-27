Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan sẽ trưng cầu dân ý về phân định biên giới với Campuchia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
27/09/2025 08:44 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết chính phủ sẽ đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên hủy bỏ 2 thỏa thuận phân định biên giới với Campuchia hay không.

Thái Lan và Campuchia đã tranh luận trong nhiều thập niên về các điểm chưa phân định dọc theo biên giới đất liền dài 817 km. Trong nhiều năm qua, 2 nước đã dựa vào một thỏa thuận được ký kết vào năm 2000, trong đó cung cấp khuôn khổ cho việc khảo sát và phân định ranh giới đất liền chung, theo Reuters ngày 26.9.

Thái Lan sẽ trưng cầu dân ý về phân định biên giới với Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

ẢNH: REUTERS

Một thỏa thuận khác, được ký kết vào năm 2001, tạo khuôn khổ cho 2 bên hợp tác và chia sẻ tài nguyên tiềm năng ở các khu vực biển mà cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 26.9 phát biểu với các phóng viên: "Để tránh xung đột thêm, Hạ viện Thái Lan đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này, trong khi chính sách của chính phủ sẽ là đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này". Ông nói thêm rằng một cuộc trưng cầu dân ý sẽ đưa ra nhiệm vụ rõ ràng về vấn đề biên giới.

Ông Panitan Wattanayagorn, nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), cho rằng 2 thỏa thuận này tương đối thành công trong quá khứ nhưng hiện đã trở thành vấn đề đối với mối quan hệ giữa 2 nước.

"Việc hủy bỏ này có thể không phải là giải pháp trực tiếp cho căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, vì nó có thể tạo ra khoảng trống. Chính phủ phải làm rõ điều gì sẽ thay thế và điều này cũng phải được Campuchia đồng ý", ông Wattanayagorn nói.

Thái Lan sắp đóng cửa biên giới vô thời hạn với Campuchia

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 25.9 công bố kế hoạch xây 10 km hàng rào biên giới tại tỉnh Sa Kaeo, ở khu vực đã phân định với Campuchia. Ông Narkphanit nhấn mạnh hàng rào sẽ được xây ở những khu vực có đường biên giới đã phân định rõ ràng giữa Thái Lan và Campuchia, theo báo The Nation.

Thái Lan - Campuchia đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28.7, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng ở cả 2 bên. Tuy nhiên, tình hình thực địa ở biên giới đến nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tin liên quan

Tân Ngoại trưởng Thái Lan nêu ưu tiên liên quan Campuchia

Tân Ngoại trưởng Thái Lan nêu ưu tiên liên quan Campuchia

Tân Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm nay 25.9 nói rằng Thái Lan và Campuchia nên giảm bớt hiện diện quân sự dọc theo biên giới chung và hợp tác để giảm leo thang căng thẳng.

Thái Lan sắp đóng cửa biên giới vô thời hạn với Campuchia?

Cảnh sát Thái Lan, Campuchia hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia biên giới Anutin Charnvirakul
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận