Cảnh sát Thái Lan, Campuchia hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Tướng Thatchai Pitaneelabutr, Tổng thanh tra Cảnh sát quốc gia kiêm Trưởng Lực lượng Đặc nhiệm An ninh mạng (PCT) của Thái Lan, đã tổ chức họp báo hôm 16.9 sau cuộc họp kéo dài 10 giờ với trung tướng Seang Sarid, Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia, để giải quyết các hoạt động tội phạm mạng và lừa đảo xuyên biên giới, theo tờ The Nation hôm nay 17.9.

Phái đoàn cảnh sát Campuchia và Thái Lan sau khi ký thỏa thuận tại cuộc họp ở tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan ngày 16.9 Ảnh: chụp màn hình Fresh News

Tướng Thatchai cho hay cuộc họp diễn ra sau phiên họp của Ủy ban Biên giới Thái Lan - Campuchia (GBC) vào ngày 10.9 tại tỉnh Koh Kong của Campuchia. Phiên họp đó tập trung vào việc giải quyết các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, hoạt động từ lãnh thổ Campuchia và lừa đảo công dân Thái Lan, cũng như các nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại tội phạm liên quan đến công nghệ tại Campuchia, theo The Nation.

Tướng Thatchai lưu ý rằng cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ hôm 16.9 do các chi tiết của thỏa thuận được đàm phán kỹ lưỡng. Cuối cùng, cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận. Thái Lan sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu quả từ các biện pháp của Campuchia bằng cách theo dõi các khiếu nại trực tuyến do những nạn nhân Thái Lan đưa ra, theo The Nation.

Cuộc họp hôm 16.9 diễn ra từ 10-18 giờ tại tỉnh Sa Kaeo thuộc miền đông của Thái Lan, theo cổng thông tin Fresh News. Hai bên đã thông qua kế hoạch hành động chung đầu tiên nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia, tập trung vào gian lận qua mạng và nạn buôn người.

Chính phủ Campuchia tái khẳng định cam kết đấu tranh chống mọi hình thức tội phạm xuyên quốc gia, nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết vấn nạn gian lận qua mạng đang gia tăng nhanh chóng trong khu vực và trên thế giới. Campuchia cũng bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ duy trì mức độ cam kết tương tự trong nỗ lực chung này, theo Fresh News.