Campuchia, Thái Lan ký loạt thỏa thuận trong cuộc họp ủy ban biên giới

Cuộc họp do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Đại tướng Nattaphon Nakphanit - quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đồng chủ trì, theo Khmer Times.

Cuộc họp kết thúc vào trưa 10.9, với những kết quả tích cực, vạch ra các bước đi thiết thực cần thiết để thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (phải) bắt tay quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Nakphanit trong phiên họp đặc biệt lần thứ nhất của GBC tại tỉnh Koh Kong ngày 10.9.2025 ẢNH: Bộ Quốc phòng Campuchia

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết 2 bên đã ký biên bản thống nhất của phiên họp đặc biệt lần thứ nhất của GBC và một thông cáo báo chí chung. Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh kết quả của cuộc họp nhấn mạnh "cam kết mạnh mẽ" trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các điều khoản của các thỏa thuận đã ký trước đó.

Phát biểu tại buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp, tướng Seiha cho biết Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về nhu cầu cấp thiết phải giảm căng thẳng thông qua việc tháo dỡ vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt tại biên giới. Những vũ khí này sẽ được chuyển giao cho các cơ sở quân sự thường trực của mỗi bên.

"Để đạt được các mục tiêu nêu trên, 2 nhóm sẽ họp trong vòng 3 tuần để xây dựng một kế hoạch hành động chi tiết, thiết thực và từng bước. Kế hoạch này sẽ được triển khai dưới sự giám sát và thẩm tra của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT)", ông Seiha nói thêm.

Cả 2 bên cũng đã nhất trí về nguyên tắc về các điều khoản tham chiếu cho việc thành lập AOT và hiện chờ sự chấp thuận từ 2 chính phủ.

Ngoài ra, Thái Lan và Campuchia cũng nhất trí cần kiềm chế lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, cáo buộc và những lời lẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương, giảm bớt tâm lý tiêu cực của công chúng, cũng như thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Bộ trưởng Seiha cho biết: "Campuchia vẫn kiên quyết cam kết duy trì và nâng cao hòa bình, ổn định và hợp tác với tất cả các nước láng giềng và hữu nghị".

Về phần mình, quyền Bộ trưởng Thái Lan Nattaphon Nakphanit nhấn mạnh 2 nước đã thống nhất về việc rà phá bom mìn, trấn áp hoạt động lừa đảo tại Campuchia và mở lại một phần biên giới, theo báo Bangkok Post.

Mìn lại nổ ở biên giới với Campuchia, quân đội Thái Lan tuyên bố có quyền tự vệ

Đối với vấn đề rà phá bom mìn, Thái Lan và Campuchia sẽ cùng thành lập ủy ban phối hợp trong vòng một tuần tới, để cùng thảo luận về kế hoạch rà phá và xác định các khu vực thí điểm.

Cuộc họp này là bước tiếp nối sau phiên họp bất thường của GBC tại Malaysia vào ngày 7.8. Theo đó, hai nước đã thông qua biên bản thỏa thuận gồm 13 điểm nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm tuân thủ lệnh ngừng bắn.